В МИД РФ назвали паранойей ограничения Киева на гастроли российских артистов на Украине

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. МИД РФ назвал решение Киева ввести ограничения на гастроли российских артистов на Украине очередным приступом паранойи.

"С сожалением узнали о том, что Верховная рада Украины 5 октября одобрила внесение изменений в закон "О гастрольной деятельности на Украине", - говорится в опубликованном в пятницу комментарии российского дипведомства. - Украинские законотворцы, видимо, в очередном припадке паранойи сочли российских деятелей культуры "тайным оружием Москвы" и боятся, что их концерты и спектакли подорвут территориальную целостность Украины".

"Печально, что страна, которая не так давно с помпой приняла закон об осуждении тоталитарных режимов, сама постепенно превращается в полицейское государство. СБУ, инициируя все эти запреты и ограничения, фактически способствует введению в стране "железного занавеса", - подчеркнули в МИД РФ.