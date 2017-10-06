Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Врио главы Новосибирской области сообщил, что его представление состоится 9 октября

Политика
6 октября, 20:29 UTC+3 МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Андрей Травников был назначен врио главы региона после ухода с поста Владимира Городецкого

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Представление временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, сменившего в пятницу Владимира Городецкого, состоится в понедельник, когда он приедет в регион.

"Приеду я в понедельник, представление мое назначено на понедельник", - сказал он ТАСС.

Президент России Владимир Путин в пятницу принял отставку 69-летнего главы Новосибирской области Городецкого и назначил врио главы региона 46-летнего Травникова.

До этого Травников возглавлял администрацию Вологды, с 2014 года по 2016 год являлся заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставки и назначения Отставки губернаторов
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Городецкий, Владимир Филиппович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
2
Число жертв ДТП с автобусом и поездом под Владимиром увеличилось до 17
3
Британский производитель одежды создал кожаную куртку в честь юбилея Путина
4
Учитель школы Краснодара уволена после отказа принять "слишком скромный" подарок учеников
5
Сделка ОПЕК+ принесла российскому и саудовскому бюджетам $40 млрд допдоходов
6
Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" России
7
На референдуме в Каталонии победили сторонники независимости от Испании
Темы дня
Новости партнеров
Реклама