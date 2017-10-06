Врио главы Новосибирской области сообщил, что его представление состоится 9 октября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Представление временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, сменившего в пятницу Владимира Городецкого, состоится в понедельник, когда он приедет в регион.

"Приеду я в понедельник, представление мое назначено на понедельник", - сказал он ТАСС.

Президент России Владимир Путин в пятницу принял отставку 69-летнего главы Новосибирской области Городецкого и назначил врио главы региона 46-летнего Травникова.

До этого Травников возглавлял администрацию Вологды, с 2014 года по 2016 год являлся заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.