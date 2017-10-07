В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сожалеет, но не считает неожиданным тот факт, что Запад использовал день рождения президента РФ Владимира Путина как повод, чтобы в очередной раз разместить в "авторитетных" СМИ материалы, преследующие цель дискредитировать Россию. Об этом он заявил корреспонденту ТАСС, комментируя публикации в нескольких западных изданиях.

В частности, издания Bloomberg и Independent вышли в субботу со схожими по содержанию статьями, где отмечающий 65-летие действующий глава государства противопоставляется притесняемому, по их мнению, "диссиденту" Алексею Навальному. В этом контексте западные СМИ рассуждают о предстоящей президентской кампании и возможном новом сроке Путина.

Последовательная работа по сдерживанию России

"Идет последовательная, заряженная работа лучших аналитических умов для того, чтобы и в политологическом пространстве, и в идейном пространстве формировать образ России как врага, проблемы, угрозы, непредсказуемого соседа. И, тем самым, реализовывать политику сдерживания России. Все сводится именно к этому - попытке сдержать Россию, отодвинуть ее как можно дальше и удерживать ее в положении обороняющейся страны", - сказал Косачев.

Он подчеркнул, что не случайно эта деятельность обостряется и радикализируется в какие-то значимые для России и президента страны времена - в данном случае в день рождения главы государства. "День рождения президента России, который мы все с удовольствием сегодня отмечаем, видимо, для кого-то считается новым удобным поводом, чтобы очередные дискриминационные материалы размещать в таких "авторитетных" изданиях. Об этом можно только сожалеть, но нет ничего неожиданного в том, что происходит, нужно понимать обстоятельства происходящего и этот геополитический контекст, и относиться к этому соответствующим образом", - считает сенатор.

Парламентарий отметил, что происходящее вокруг России и ее президента носит системный характер. По его мнению, это явления, которые начались еще четверть века назад - после окончания "холодной войны".

"Запад посчитал себя в этой войне победителем. Он посчитал, что весь мир уже у его ног и что мир окончательно стал однополярным. Фактически единственная сила, которая выступила против концепции однополярного мира - это Россия. И то, что мир сейчас многополярен, то, что у Запада нет монополии на решение глобальных проблем в исключительно собственных интересах, это, безусловно, заслуга России", - сказал Косачев.

Он добавил, что это победа России, победа здравого смысла и личная заслуга президента РФ Владимира Путина. "Против него лично, против нашей страны идет последовательная кампания дискредитации, кампания лжи, кампания тех самых фейковых новостей, в которых всячески пытаются обвинить нашу страну. Этим, конечно же, занимаются не только и не столько СМИ - они в данном случае инструмент - на эту работу заряжен целый ряд очень серьезных аналитических центров", - сказал сенатор. В числе таковых он назвал Американский институт предпринимательства, фонд "Наследие", Атлантический совет, Фонд Карнеги и другие, обратив внимание, что эти центры фактически используют методы холодной войны, анализируя тогдашние приемы.

Переходить на личности непрофессионально

В своей публикации Independent указывает, что в сентябре президент Путин по времени пребывания в должности сравнялся с Леонидом Брежневым (6 602 дня) и приближается к рекорду Сталина. Косачев назвал такой переход на личности недопустимым и охарактеризовал как непрофессиональные действия СМИ, которое позволяет себе давать оценки высшему должностному лицу иностранного государства. "Это совершено непрофессиональная, некорректная политика медийных изданий, которые позволяют себе переходить на личности, тем более, когда речь идет о людях, находящихся на первых позициях в других государствах", - сказал сенатор.

Он отметил, что оценки президенту России может и призван давать только российский народ и эти оценки, по его мнению, известны всему миру. "Они совершено объективны и очевидны. И в том, что сейчас происходит, есть попытка воздействовать извне на общественное мнение в России, и уже через общественное мнение, через его радикализацию пытаться создать дополнительные проблемы для реализации того курса, который олицетворяет президент России", - сказал политик.