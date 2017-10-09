Врио главы Омской области планирует опираться на местные кадры

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков, назначенный в понедельник временно исполняющим обязанности губернатора Омской области, заявил, что намерен опираться на местных руководителей при работе.

"Я буду опираться в первую очередь на местные кадры. Как никто именно местные жители и местные руководители знают специфику региона, поэтому они должны быть во главе и превалировать в команде губернатора", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что до знакомства с регионом говорить о массовых кадровых перестановках еще рано.

Бурков добавил, что планирует прибыть в Омскую область в среду, 11 октября.

Как сообщалось ранее в понедельник, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова, временно исполняющим обязанности главы региона до выборов назначен Александр Бурков.