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Врио главы Омской области планирует опираться на местные кадры

Политика
9 октября, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Это связано с тем, что такие кадры хорошо знают специфику региона

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков, назначенный в понедельник временно исполняющим обязанности губернатора Омской области, заявил, что намерен опираться на местных руководителей при работе.

"Я буду опираться в первую очередь на местные кадры. Как никто именно местные жители и местные руководители знают специфику региона, поэтому они должны быть во главе и превалировать в команде губернатора", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что до знакомства с регионом говорить о массовых кадровых перестановках еще рано.

Бурков добавил, что планирует прибыть в Омскую область в среду, 11 октября.

Как сообщалось ранее в понедельник, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова, временно исполняющим обязанности главы региона до выборов назначен Александр Бурков.

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Персоны
Назаров, Виктор Иванович Путин, Владимир Владимирович Бурков, Александр Леонидович
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