Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Врио губернатора Омской области будет представлен 11 октября

Политика
10 октября, 11:09 дата обновления: 10 октября, 11:33 UTC+3 ОМСК ОМСК 10, октября. /ТАСС

9 октября президент РФ назначил врио главы региона депутата Госдумы от "Справедливой России" Александра Буркова

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 10 октября. /ТАСС/. Официальное представление 50-летнего врио главы Омской области Александра Буркова состоится 11 октября, сообщило во вторник главное управление информационной политики региона.

"11 октября состоится официальное представление временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова, назначенного на эту должность указом президента РФ Владимира Путина 9 октября 2017 года", - говорится в сообщении.

Экс-губернатор Виктор Назаров на брифинге во вторник сообщил журналистам, что готов помогать в работе Буркову. "С новым руководителем мы пока не встречались, он прилетает завтра, мы с ним все обговорим. Я буду участвовать во всех протокольных мероприятиях процедуры представления. Если будет необходимо оказать какую-то помощь, консультативную или другую, я готов к открытому диалогу с новым руководителем", - сказал Назаров.

Как сообщалось ранее, 9 октября президент РФ принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова, который написал заявление об уходе по собственному желанию, и назначил врио главы региона депутата Госдумы от "Справедливой России" Александра Буркова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Назаров, Виктор Иванович Бурков, Александр Леонидович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
2
Путин принял отставку губернатора Ивановской области Конькова
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
5
СК возбудил дело по факту убийства сборщика шишек в Приморье
6
Умер Аллан Чумак
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама