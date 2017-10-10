Врио губернатора Омской области будет представлен 11 октября

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ОМСК, 10 октября. /ТАСС/. Официальное представление 50-летнего врио главы Омской области Александра Буркова состоится 11 октября, сообщило во вторник главное управление информационной политики региона.
"11 октября состоится официальное представление временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова, назначенного на эту должность указом президента РФ Владимира Путина 9 октября 2017 года", - говорится в сообщении.
Экс-губернатор Виктор Назаров на брифинге во вторник сообщил журналистам, что готов помогать в работе Буркову. "С новым руководителем мы пока не встречались, он прилетает завтра, мы с ним все обговорим. Я буду участвовать во всех протокольных мероприятиях процедуры представления. Если будет необходимо оказать какую-то помощь, консультативную или другую, я готов к открытому диалогу с новым руководителем", - сказал Назаров.
Как сообщалось ранее, 9 октября президент РФ принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова, который написал заявление об уходе по собственному желанию, и назначил врио главы региона депутата Госдумы от "Справедливой России" Александра Буркова.