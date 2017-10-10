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Орешкин о назначении Воскресенского: МЭР является серьезной кузницей кадров

Политика
10 октября, 14:21 UTC+3 МАРРАКЕШ МАРРАКЕШ 10, октября. /ТАСС

Глава Минэкономразвития охарактеризовал своего бывшего заместителя как компетентного человека и выразил уверенность, что жители Ивановской области оценят работу Воскресенского на посту врио

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МАРРАКЕШ, 10 октября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин охарактеризовал бывшего замглавы МЭР Станислава Воскресенского, назначенного на пост временно исполняющего обязанности главы Ивановской области как компетентного человека, чью работу оценят жители региона. Об этом министр сообщил журналистам в кулуарах министерской конференции ВТО. По его словам, Минэкономразвития является серьезной кузницей кадров.

"Подтверждается тезис о том, что министерство является серьезной кузницей кадров. Речь идет не только о губернаторских позициях, [Николай] Подгузов возглавил Почту России, в предыдущие годы тоже много выходцев из Минэка занимали высокие руководящие посты. Работа в министерстве - то, что позволяет получать навыки и развивать необходимые компетенции", - сказал Орешкин, комментируя назначение Воскресенского.

"Желаю Станиславу Сергеевичу успехов, он действительно обладает всеми компетенциями, которые позволят ему добиться позитивных результатов на этой должности. Думаю, что качество его работы через несколько лет оценят жители Ивановской области", - отметил он.

10 октября 2017 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Станислав Воскресенский, занимавший до последнего времени должность заместителя министра экономического развития РФ.

Глава Минэкономразвития добавил, что на должность заместителя министра экономического развития РФ рассматривают кандидатов не только из министерства. "Мы бесспорно рассматриваем тех, кто работает в министерстве, смотрим на то, чтобы ряд сотрудников министерства повысить. Но при этом наше министерство является открытым и шанс занять любую позицию, даже самую высокую, имеет любой человек в стране, обладающий необходимыми компетенциями и готовый работать на благо государства", - отметил он.

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Персоны
Коньков, Павел Алексеевич Подгузов, Николай Радиевич Путин, Владимир Владимирович Орешкин, Максим Станиславович
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