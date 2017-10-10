Исаев планирует продолжить благоустройство Саратова на посту главы города

СМИ: "Барселона" продолжит играть в чемпионате и Кубке ИспанииСпорт 10 октября, 16:17
Минтранс меняет правила провоза ручной клади по невозвратным авиабилетамЭкономика и бизнес 10 октября, 16:15
Трамп предложил сравнить IQ его и Тиллерсона, заявив, что знает результат заранееМеждународная панорама 10 октября, 16:15
Сторчак не видит юридических доводов для отмены решения лондонского суда по долгу УкраиныЭкономика и бизнес 10 октября, 16:04
Тарпищев: теннисный центр может быть построен в КрымуСпорт 10 октября, 16:03
Тбилисский русский драмтеатр представит в Екатеринбурге спектакль по пьесе Льва ТолстогоНовости Урала 10 октября, 15:55
Хабиб Нурмагомедов опустился на второе место в рейтинге легковесов UFCСпорт 10 октября, 15:50
Педагоги в регионах обсуждают возврат природоведения в школьную программуОбщество 10 октября, 15:49
КБ "Стрелка" подготовило проекты благоустройства Грозного, Владикавказа и еще 38 городовОбщество 10 октября, 15:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САРАТОВ, 10 октября. /ТАСС/. Михаил Исаев, во вторник вступивший в должность и. о. главы Саратова, планирует продолжить благоустройство города, а также уделить внимание вступлению в отопительный сезон. Приоритетные задачи на новом посту Исаев обозначил в официальном обращении.
Ранее сообщалось, что 11 сентября Валерий Сараев ушел в отставку с поста главы города в связи с нарушениями, допущенными в ходе единого дня голосования. Исполняющим обязанности главы Саратова в тот же день был назначен заместитель главы по городскому хозяйству Сергей Пилипенко, затем его сменил экс-депутат Госдумы Михаил Исаев.
"На сегодняшний день в приоритете такие задачи, как завершение вступления в отопительный сезон, подготовка техники и коммуникаций к зимнему периоду, продолжение благоустройства, а также формирование городского бюджета. Кроме того, нам предстоит синхронизировать стратегию социально-экономического развития Саратова со стратегией развития региона, которая уже реализуется на территории области", - поясняется в обращении.
"Вся моя трудовая и политическая деятельность всегда была неразрывно связана с Саратовом. Хочу применить полученные знания и опыт в родном городе. Я чувствую в себе силы и энергию, а также желание развивать Саратов", - заявил Исаев.
43-летний Исаев ранее был избран депутатом Госдумы VII созыва, до этого являлся руководителем Южного межрегионального координационного совета партии "Единая Россия".