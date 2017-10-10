Исаев планирует продолжить благоустройство Саратова на посту главы города

САРАТОВ, 10 октября. /ТАСС/. Михаил Исаев, во вторник вступивший в должность и. о. главы Саратова, планирует продолжить благоустройство города, а также уделить внимание вступлению в отопительный сезон. Приоритетные задачи на новом посту Исаев обозначил в официальном обращении.

Ранее сообщалось, что 11 сентября Валерий Сараев ушел в отставку с поста главы города в связи с нарушениями, допущенными в ходе единого дня голосования. Исполняющим обязанности главы Саратова в тот же день был назначен заместитель главы по городскому хозяйству Сергей Пилипенко, затем его сменил экс-депутат Госдумы Михаил Исаев.

"На сегодняшний день в приоритете такие задачи, как завершение вступления в отопительный сезон, подготовка техники и коммуникаций к зимнему периоду, продолжение благоустройства, а также формирование городского бюджета. Кроме того, нам предстоит синхронизировать стратегию социально-экономического развития Саратова со стратегией развития региона, которая уже реализуется на территории области", - поясняется в обращении.

"Вся моя трудовая и политическая деятельность всегда была неразрывно связана с Саратовом. Хочу применить полученные знания и опыт в родном городе. Я чувствую в себе силы и энергию, а также желание развивать Саратов", - заявил Исаев.

43-летний Исаев ранее был избран депутатом Госдумы VII созыва, до этого являлся руководителем Южного межрегионального координационного совета партии "Единая Россия".