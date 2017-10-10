Врио главы Ивановской области в своей работе намерен опираться на инициативу жителей

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Заместитель министра экономического развития РФ Станислава Воскресенский, назначенный во вторник временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области, заявил, что в своей работе намерен опираться на инициативу и амбиции местных жителей. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я планирую опираться прежде всего на жителей Ивановской области, на людей, которые там живут, на их инициативу, на их амбиции, на их желание развивать совместными усилиями Ивановскую область", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли менять состав региональной администрации.

"Моя задача сделать все, чтобы дать возможность людям реализовать себя. Уверен, что вместе мы сумеем добиться результатов. Каких результатов? Чтобы качество жизни улучшалось, росло благосостояние всей области, развивалась экономика, социальная сфера, культура", - добавил Воскресенский.

Во вторник президент РФ Владимир Путин принял отставку 59-летнего Павла Конькова с поста губернатора Ивановской области. Коньков возглавлял регион с 2013 года. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен 41-летний Станислав Воскресенский, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ.