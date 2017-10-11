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Клинцевич: США будут делать все, чтобы не допустить поражения террористов в Сирии

Политика
11 октября, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности отметил, что у Вашингтона "начинают отказывать нервы", потому что впервые на Ближнем Востоке дела идут не по плану

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. США будут делать все возможное, чтобы не допустить поражения запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, они даже перестали маскировать свои действия. Такое мнение высказал в среду журналистам первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя предоставление коридора для 600 боевиков в южную зону деэскалации с подконтрольной США территории.

"Да, Сирия - это отнюдь не Ирак или Ливия. Пожалуй, впервые на Ближнем Востоке у США дела идут далеко не так, как планировалось, и у них начинают отказывать нервы. Предоставление коридора свидетельствует о том, что американцы махнули рукой на все приличия, перестав даже маскировать свои действия", - считает сенатор.

Он также отметил, что "нет сомнений в том, что и дальше США будут делать все возможное, чтобы не допустить поражения ИГ в Сирии". "Более того, здесь я не исключаю любых неожиданностей: американцы сняли с себя все ограничения по взаимодействию с боевиками, если таковые раньше и существовали", - цитирует Клинцевича его пресс- служба.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ прогнозирует попытку срыва мирного процесса в четвертой (южной) зоне деэскалации при участии США. Как заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, ответственность за саботаж мирного процесса будет нести американская сторона.

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