Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин встретится с деловыми кругами Германии

Политика
12 октября, 0:06 UTC+3 СОЧИ 12, октября. /ТАСС

Президент России также проведет переговоры с Нурсултаном Назарбаевым

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет встречу с немецкими бизнесменами и продолжит общение с коллегами из СНГ. На этот раз собеседником главы российского государства станет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Встреча с капитанами немецкого бизнеса

"12 октября в Сочи состоится весьма важная встреча нашего президента с представителями деловых кругов Германии. Эта встреча организуется по инициативе Восточного комитета германской экономики. Наш президент начнет эту встречу вступительным словом, затем состоится открытая дискуссия", - сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

Он уточнил, что во встрече будут участвовать примерно 20 представителей немецкого бизнеса - крупных компаний, которые постоянно работают на российском рынке. Среди них будут главы таких компаний, как Bauer, Winter holl, Linde, Knauf, Siemens, Metro и другие.

Предполагается, что все компании будут представлены председателями их правления, и только Siemens будет представлять член правления компании Клаус Хельмрих.

Встреча с Назарбаевым

11 октября в Сочи прошли саммиты СНГ и ЕврАзЭС. Путин уже побеседовал отдельно с приехавшими на них коллегами из Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Молдавии.

По словам Ушакова, на встрече с Назарбаевым "будут обсуждены актуальные международное проблемы, включая перспективы международных встреч по Сирии, которые проходят в Астане".

Представитель Кремля напомнил, что "весомым результатом взаимодействия России и Казахстана на международной арене стала успешная организация международных встреч по Сирии в Астане". "Астанинский формат доказал свою эффективность, удалось снизить накал вооруженного конфликта. Улучшилась гуманитарная ситуация: с началом функционирования четырех временных зон деэскалации люди по обе стороны разделительных линий получили доступ к продуктам питания, медикаментам, возможность перемещаться по территории страны", - констатировал Ушаков.

Он также обратил внимание на то, что Москва и Астана регулярно проводят форумы межрегионального сотрудничества, 14-я такая встреча по теме "Развитие человеческого капитала" пройдет 9 ноября в Челябинске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Евразийский экономический союз
Персоны
Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович Назарбаев, Нурсултан Абишевич
Страны
Сирия Россия Молдавия Германия Казахстан Туркмения Узбекистан Таджикистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
2
Россия направила США протест из-за срыва флагов с объектов в Сан-Франциско
3
Строители доставили арку к месту установки на фарватерные опоры Крымского моста
4
Умерла актриса Лика Кавжарадзе
5
Андрей Малахов основал телекомпанию
6
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
7
Дети-подкидыши начнут получать социальную пенсию с 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама