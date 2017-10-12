Путин встретится с деловыми кругами Германии

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет встречу с немецкими бизнесменами и продолжит общение с коллегами из СНГ. На этот раз собеседником главы российского государства станет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Встреча с капитанами немецкого бизнеса

"12 октября в Сочи состоится весьма важная встреча нашего президента с представителями деловых кругов Германии. Эта встреча организуется по инициативе Восточного комитета германской экономики. Наш президент начнет эту встречу вступительным словом, затем состоится открытая дискуссия", - сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

Он уточнил, что во встрече будут участвовать примерно 20 представителей немецкого бизнеса - крупных компаний, которые постоянно работают на российском рынке. Среди них будут главы таких компаний, как Bauer, Winter holl, Linde, Knauf, Siemens, Metro и другие.

Предполагается, что все компании будут представлены председателями их правления, и только Siemens будет представлять член правления компании Клаус Хельмрих.

Встреча с Назарбаевым

11 октября в Сочи прошли саммиты СНГ и ЕврАзЭС. Путин уже побеседовал отдельно с приехавшими на них коллегами из Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Молдавии.

По словам Ушакова, на встрече с Назарбаевым "будут обсуждены актуальные международное проблемы, включая перспективы международных встреч по Сирии, которые проходят в Астане".

Представитель Кремля напомнил, что "весомым результатом взаимодействия России и Казахстана на международной арене стала успешная организация международных встреч по Сирии в Астане". "Астанинский формат доказал свою эффективность, удалось снизить накал вооруженного конфликта. Улучшилась гуманитарная ситуация: с началом функционирования четырех временных зон деэскалации люди по обе стороны разделительных линий получили доступ к продуктам питания, медикаментам, возможность перемещаться по территории страны", - констатировал Ушаков.

Он также обратил внимание на то, что Москва и Астана регулярно проводят форумы межрегионального сотрудничества, 14-я такая встреча по теме "Развитие человеческого капитала" пройдет 9 ноября в Челябинске.