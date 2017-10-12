Косачев: РФ ждет от НАТО объяснений после размещения США бронетанковой бригады в Польше

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Россия ждет разъяснений от НАТО с связи с опасными действиями США, связанными с размещением 2-й бронетанковой бригады в Польше; такой шаг доводит уровень присутствия Соединенных Штатов там до масштаба механизированной дивизии. Такое мнение в четверг высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Хотелось бы предупредить натовцев - трюк не прошел, маневр заметили, хотелось бы получить внятные объяснения такому опасному шагу с их [США] стороны", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Он отметил, что прибывшая в Польшу бронетанковая бригада США в дополнение к ранее размещенной в этой и других прибалтийских республиках военной технике 3-й американской бронетанковой бригады "доводит уровень присутствия [США] до масштаба механизированной дивизии".

"Таким образом еще раз подтвердилось, что США и НАТО ничего не делают случайно - даже истерики в СМИ, которыми сопровождались российско-белорусские учения "Запад-2017". Причина оказалась банальной и прагматичной: нужны были обоснования для нарушения пока еще не отмененных договоренностей НАТО и России о неразмещении значительных (а дивизия - это значительно) вооружений и сил у границ друг друга", - отметил сенатор.

При этом он констатировал, когда поднимается волна одинаковых "стихийных" возмущений в адрес России, можно практически всегда угадать, что за этим последует. "Когда кричат про киберугрозы и вмешательство в выборы - почти гарантировано, что именно это и последует с западной стороны в наш адрес. Давно замечено, что громче всех "держи вора" кричит сам вор", - заключил Косачев.