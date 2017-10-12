Мизулина: в Совфеде подготовят "антисектантский" законопроект

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Законопроект, который сможет защитить россиян от мошеннических действий сект, будет подготовлен в ноябре, сообщила в четверг журналистам зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина.
Она отметила, что рабочая группа Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию законодательства в сфере защиты российских граждан от мошеннических действий сект, которую возглавляет Мизулина, пришла к выводу, что без внесения ряда изменений в законодательство решить проблему невозможно. "Согласованный вариант законопроекта будет готов в ноябре этого года, после чего он будет вынесен на общественное обсуждение", - сказала она.
Мизулина также отметила, что обсуждение планируется провести в формате круглого стола с "приглашением широкого круга общественных организаций и экспертного сообщества".
"Секты - очень опасная среда, и законодательство в этой части надо править. Мы готовим предложения, как защитить от них граждан. К сожалению, сегодня нет ни одного региона, где не было бы таких сект. Они действуют не только под видом религиозных организаций, но и вполне, казалось бы, безобидных школ лидерства", - сказала сенатор, добавив, что, как правило, секты имеют западное происхождение.
Рабочая группа была создана по поручению Совета Федерации в феврале этого года. Как отмечают эксперты, в России сейчас действуют порядка 500 деструктивных сект. Ситуация осложняется и тем, что в российском законодательстве как такового понятия "секта", тем более, "деструктивная секта" не существует.