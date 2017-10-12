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Мизулина: в Совфеде подготовят "антисектантский" законопроект

Политика
12 октября, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

По данным экспертов, в стране действуют до 500 деструктивных сект

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Член Совета Федерации, председатель комиссии СФ по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина

Член Совета Федерации, председатель комиссии СФ по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Законопроект, который сможет защитить россиян от мошеннических действий сект, будет подготовлен в ноябре, сообщила в четверг журналистам зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина.

Она отметила, что рабочая группа Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию законодательства в сфере защиты российских граждан от мошеннических действий сект, которую возглавляет Мизулина, пришла к выводу, что без внесения ряда изменений в законодательство решить проблему невозможно. "Согласованный вариант законопроекта будет готов в ноябре этого года, после чего он будет вынесен на общественное обсуждение", - сказала она.

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Мизулина также отметила, что обсуждение планируется провести в формате круглого стола с "приглашением широкого круга общественных организаций и экспертного сообщества".

"Секты - очень опасная среда, и законодательство в этой части надо править. Мы готовим предложения, как защитить от них граждан. К сожалению, сегодня нет ни одного региона, где не было бы таких сект. Они действуют не только под видом религиозных организаций, но и вполне, казалось бы, безобидных школ лидерства", - сказала сенатор, добавив, что, как правило, секты имеют западное происхождение.

Рабочая группа была создана по поручению Совета Федерации в феврале этого года. Как отмечают эксперты, в России сейчас действуют порядка 500 деструктивных сект. Ситуация осложняется и тем, что в российском законодательстве как такового понятия "секта", тем более, "деструктивная секта" не существует.

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