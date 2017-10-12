Кладбища и мемориалы Красной армии в Польше осквернялись более 70 раз с 2014 года

ВАРШАВА, 12 октября. /ТАСС/. Более 70 актов вандализма на советских кладбищах и мемориалах произошли в Польше в 2014-2017 годах. Об этом заявил в четверг посол РФ в Польше Сергей Андреев, выступая с речью на проходящей в Варшаве международной конференции "Чтите их память…", посвященной сложившейся в Польше и других государствах Европы ситуации с памятниками и местами захоронений советских воинов, погибших во Второй мировой войне.

"С 2014 года участились случаи вандализма на советских мемориальных объектах в Польше, причем большинство из них совершается не в отношении так называемых символических памятников, а на воинских кладбищах, что не имеет оправдания с точки зрения любых нравственных норм - как христианских, так и простой человеческой порядочности", - сказал Андреев.

По данным посольства, в 2014 году стало известно о 15 случаях осквернения советских воинских кладбищ и семи памятников, в 2015 году - о 18 и семи случаях соответственно, в 2016-м - о девяти и шести, в 2017 году - о шести и четырех. "За 2015-2016 годы на Польшу пришлись 53 из 79 случаев противоправных действий в отношении советских мемориальных объектов за рубежами России, ни в одной другой стране ничего подобного не происходит", - подчеркнул он.

"Местные власти осквернение советских воинских мемориалов, как правило, осуждают, стараются оперативно устранять их последствия, хотя бывает и так, что повреждения настолько велики, что для их ликвидации требуется значительное время и немалые средства. Власти регионального и центрального уровня вандализм в отношении захоронений в общей форме также осуждают, но стараются по возможности не привлекать к этому внимания. Полиция лишь изредка находит и привлекает к ответственности виновных, при этом они отделываются легкими наказаниями, а то их и вовсе оправдывают со ссылкой на то, что они-де действовали "из патриотических побуждений", - добавил посол.