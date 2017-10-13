МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. США хотят найти точки соприкосновения с Россией по Афганистану. При этом Москва также готова к кооперации с Вашингтоном, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"США хотят найти точки соприкосновения с Россией по Афганистану. Москва, в свою очередь, также не против кооперации с Вашингтоном. Поиск путей и механизмов продолжается, однако говорить о полноценном сотрудничестве между нами пока преждевременно. Но мы видим изменения в их подходах в лучшую сторону", - приводит в пятницу газета "Известия" слова Кабулова.

Дипломат отметил, некоторые разногласия между странами в афганском вопросе до сих пор сохраняются. "Нам сложно прийти к компромиссу в первую очередь из-за непростых российско-американских отношений. Во-вторых, у нас много вопросов, на которые Вашингтон не может дать вразумительных ответов. Они касаются политики США в Афганистане", - пояснил Кабулов.

В Афганистане находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. В соответствии с выводами генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, власти в Кабуле в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.