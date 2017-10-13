Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабулов: США хотят найти точки соприкосновения с Россией по Афганистану

Политика
13 октября, 1:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Дипломат отметил, что разногласия в афганском вопросе до сих пор сохраняются между странами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. США хотят найти точки соприкосновения с Россией по Афганистану. При этом Москва также готова к кооперации с Вашингтоном, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Смотрите также

США в Афганистане с 2001 года. Досье

"США хотят найти точки соприкосновения с Россией по Афганистану. Москва, в свою очередь, также не против кооперации с Вашингтоном. Поиск путей и механизмов продолжается, однако говорить о полноценном сотрудничестве между нами пока преждевременно. Но мы видим изменения в их подходах в лучшую сторону", - приводит в пятницу газета "Известия" слова Кабулова.

Дипломат отметил, некоторые разногласия между странами в афганском вопросе до сих пор сохраняются. "Нам сложно прийти к компромиссу в первую очередь из-за непростых российско-американских отношений. Во-вторых, у нас много вопросов, на которые Вашингтон не может дать вразумительных ответов. Они касаются политики США в Афганистане", - пояснил Кабулов.

В Афганистане находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. В соответствии с выводами генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, власти в Кабуле в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
2
МО РФ: США наращивают ПРО, чтобы применять ядерное оружие с минимальными издержками
3
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту
4
Представитель Госдепартамента не знает причину снятия флагов с дипмиссии РФ в США
5
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
6
Минобороны РФ: ПРО США способна перехватывать баллистические ракеты России
7
В Петербурге возводят первый в России жилой комплекс для вегетарианцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама