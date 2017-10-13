Андрея Турчака представили членам Генсовета "Единой России" в качестве врио секретаря

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак, назначенный 12 октября председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым временно исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии, представлен членам Генсовета и его президиума.

Его представил единороссам Сергей Неверов, который в пятницу слагает свои полномочия секретаря Генсовета.

Генсовет - это постоянно действующий коллегиальный орган партии, который, согласно уставу, "руководит политической деятельностью партии", в том числе разрабатывает проекты предвыборной программы и других основополагающих программных, организационно-партийных и идеологических документов, рекомендации по основным направлениям политической стратегии партии. Члены Генсовета избираются партийным съездом, из своих рядов они избирают на альтернативной основе своего секретаря.

42-летний Турчак не является членом Генсовета, как ожидается, он будет введен в его состав на партийном съезде, проведение которого запланировано на декабрь этого года. После этого его кандидатура на альтернативной основе может быть выдвинута для избрания секретарем Генсовета.