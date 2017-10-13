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Генсовет "Единой России" утвердил сложение полномочий Неверова

Политика
13 октября, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Ранее Сергей Неверов был избран главой думской фракции единороссов, сменив на этом посту Владимира Васильева

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Генсовет "Единой России" на заседании в пятницу утвердил сложение полномочий секретарем Генсовета Сергеем Неверовым в связи с его избранием лидером фракции единороссов в Госдуме.

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Как напомнил замсекретаря Генсовета Виктор Селиверстов, на заседании думской фракции "Единой России" 9 октября Неверов единогласно был избран руководителем фракции, и, чтобы "максимально погрузиться в законодательную работу по реализации задач, которые ставятся перед партией", Неверов обратился к председателю партии Дмитрию Медведеву с просьбой освободить его от должности секретаря Генсовета. "От председателя партии согласие получено", - констатировал Селиверстов.

Со своей стороны Неверов поблагодарил всех однопартийцев и сторонников "Единой России" за доверие и поддержку, которые оказывались ему с 2010 года, когда он возглавил тогда еще президиум Генсовета.

Политик также напомнил, что еще в прошлом году в партии было принято решение о принципе "один человек - одна должность". "Совмещение двух таких должностей как секретарь [Генсовета] и руководитель фракции невозможно ни по времени, ни по функционалу, и я принял решение и написал соответствующее заявление о сложении с себя полномочий секретаря Генсовета, председатель [партии] мое заявление принял", - отметил Неверов.

Кадровые вопросы "Единой России"

Неверов возглавлял Генсовет с 2010 года, в последний раз он был переизбран на этот пост на съезде партии в январе 2017 года. 9 октября Неверов был избран руководителем думской фракции единороссов, сменив Владимира Васильева, назначенного временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Тогда же Неверов, являющийся также вице-спикером нижней палаты парламента, проинформировал, что направил председателю "Единой России", премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву заявление о сложении полномочий в партии, мотивировав это необходимостью сосредоточиться на работе в парламенте. 12 октября Медведев назначил врио секретаря Генсовета 42-летнего Андрея Турчака, ранее в тот же день ушедшего в отставку с поста губернатора Псковской области.

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Персоны
Неверов, Сергей Иванович Турчак, Андрей Анатольевич Медведев, Дмитрий Анатольевич Васильев, Владимир Абдуалиевич Селиверстов, Виктор Валентинович
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