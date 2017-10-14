Губернатор: Новгородская область должна стать центром притяжения новых идей и технологий

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Новгородский губернатор Андрей Никитин заявил в субботу на церемонии своего вступления в должность главы региона, что Новгородская область должна стать одной из экономических, деловых, культурных, туристических столиц России и центром притяжения новых идей и технологий, передает корреспондент ТАСС.

Никитин стал победителем на досрочных выборах главы Новгородской области, которые прошли 10 сентября. Он был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" и набрал 67,99% голосов.

"Мы можем и должны стать одной из экономических, деловых, культурных, туристических столиц России, центром притяжения для новых идей и технологий. Именно таким успешным регионом хочет видеть Новгородскую область подавляющее большинство наших жителей. Скажу прямо и честно: всего этого не сделать быстро, за короткий срок, но, как говорил Уинстон Черчилль, давайте начнем", - сказал Никитин, добавив, что для этого всем нужно быть готовым к большой и напряженной работе, постоянно двигаться вперед, не бояться трудностей и амбициозных задач.

Никитин отметил, что "предстоит прожить несколько очень непростых лет".

"Программу развития придется реализовывать в условиях дефицита средств и высокой закредитованности бюджета. Мы серьезно проигрываем в конкуренции с другими регионами за современные рабочие места, за условия ведения бизнеса, за качество жизни. В районах уровень здравоохранения, технического оснащения социальных учреждений не слишком изменился за последние десятки лет, давно изношены и системы водоснабжения, жилищно- коммунального хозяйства", - отметил губернатор основные проблемы.

При этом Никитин выразил уверенность, что регион с великой историей и большим потенциалом может стать "примером создания достойных перспектив, лучших условий для жизни и труда граждан, для роста деловой активности и развития современных отраслей".

"Уже в ближайшие три года мы приведем в нормативное состояние более 2 тыс. километров дорог, которые связывают наши крупные населенные пункты и районы. Медицинская помощь должна стать квалифицированной, современной и доступной, а персонал поликлиник и больниц - профессиональным, вежливым и внимательным к каждому пациенту", - отметил губернатор.

Среди приоритетов он также назвал создание комфортной среды и благоустройство территорий, создание благоприятного инвестиционного климата и социальных лифтов для молодежи.