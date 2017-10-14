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Андрей Никитин вступил в должность губернатора Новгородской области

Политика
14 октября, 12:38 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 14, октября. /ТАСС

Губернатор поклялся при осуществлении полномочий "верно служить народу, выполнять Конституцию РФ, устав Новгородской области и законы"

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Избранный в ходе единого дня голосования Андрей Никитин в субботу вступил в должность губернатора Новгородской области. Церемония состоялась в областной филармонии, передает корреспондент ТАСС.

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Никитин торжественно поклялся при осуществлении полномочий губернатора "верно служить народу, выполнять Конституцию РФ, устав Новгородской области и законы". После принятия присяги губернатор считается вступившим в должность.

На инаугурацию приглашены руководители федеральных органов власти, субъектов РФ, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, главы крупнейших российских финансовых и промышленных компаний, видные общественные деятели, руководители крупнейших предприятий региона, представители малого и среднего бизнеса, общественных организаций, почетные жителей области и ветераны.

На досрочных выборах главы Новгородской области 10 сентября Никитин в качестве кандидата от партии "Единая Россия" набрал 67,99% голосов избирателей.

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