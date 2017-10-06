Никитин: Нижегородская область должна стать отдельным турмаршрутом и брендом

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Нижегородская область должна стать индивидуальным туристическим маршрутом с собственным брендом. Такое мнение высказал в пятницу журналистам врио губернатора региона Глеб Никитин по итогам состоявшегося в Москве оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия основания Нижнего Новгорода.

"Было бы здорово, если бы Нижегородская область представляла собой с учетом богатства объектов независимый туристический маршрут с собственным туристическим брендом. Мы над этим будем работать", - сказал он.

Говоря о возможности вхождения Нижнего Новгорода в периметр "Золотого кольца", он отметил, что такое решение должно быть коллективным, а не приниматься исключительно исполнительной властью правительства Нижегородской области. "Мы планируем и дальше обсуждать эту тему, она сейчас фигурирует в плане подготовки к юбилею", - отметил он.