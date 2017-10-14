Встречи Матвиенко с делегациями Республики Корея и КНДР состоятся 16 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Встречи спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с делегациями Республики Корея и КНДР состоятся 16 октября на полях ассамблеи Межпарламентского союза, на них российская сторона предложит обеим странам провести прямой диалог. Об этом заявил в субботу ТАСС глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"16 числа состоятся обе встречи, это точно, - сказал он. - Я думаю, в ходе российская сторона призовет к прямым контактам, это было бы естественно, но, конечно, мы никого заставить не можем и не будем даже пытаться". "Мы убежденные сторонники того, чтобы решение любых проблем находилось через прямой диалог между конфликтующими сторонами", - подчеркнул Косачев.

Сенатор также отметил, что на обеих встречах будет затронут и "весь комплекс двусторонних отношений".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что встречи с делегациями Южной Кореи и КНДР перенесены на 15 октября.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 13 октября сообщила, что проведет двусторонние встречи с председателем парламента Южной Кореи и с первым заместителем председателя парламента КНДР. По ее словам, на переговорах будет обсуждаться тема урегулирования ситуации на Корейском полуострове.