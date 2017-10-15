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Косачев: намерение МПС обсудить проблему рохинджа отражает его гуманистическую сущность

Политика
15 октября, 20:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, октября. /ТАСС

В воскресенье делегаты ассамблеи МПС проголосовали за включение в повестку сессии вопроса о положении представителей народности рохинджа

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Решение ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) включить в повестку вопрос о положении представителей народности рохинджа отражает гуманистическую сущность и направленность МПС. Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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"Для меня то, что большинство здесь проголосовало за [обсуждение] проблемы рохинджи, наверное, подтверждает, что здесь гуманистические соображения гораздо сильнее, чем политические", - сказал сенатор. "И надеюсь, что эта дискуссия не будет выглядеть как какое-то единогласное осуждение страны либо как сведение государственных счетов, а что она будет посвящена именно гуманитарным аспектам этой ситуации и что она, возможно, станет каким-то реальным вкладом со стороны МПС, чтобы помочь людям, оказавшимся в беде", - добавил он.

"Я был бы рад, если дискуссия будет носить именно такой характер, и именно в таком плане мы в ней имеем в виду принять участие", - отметил Косачев. По его мнению, принятое решение делегатов ассамблеи фактически "отражает сущность МПС".

Ранее в воскресенье делегаты 137-й ассамблеи МПС проголосовали за включение в повестку сессии вопроса о положении представителей народности рохинджа.

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