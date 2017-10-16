Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: РФ выступает за мирное урегулирование ситуации вокруг Иракского Курдистана

Политика
16 октября, 13:21 UTC+3 МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва поддерживает добрые отношения с Багдадом и имеет достаточно ощутимый объем торгово-экономических отношений с Ираком

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия дорожит отношениями как с Ираком в целом, так и с Иракским Курдистаном, и выступает за мирное, политико-дипломатическое урегулирование ситуации в этом регионе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Смотрите также
Город Эрбиль в преддверии референдума о независимости Иракского Курдистана

Ненужный референдум: почему весь мир выступает против независимости Иракского Курдистана

"Безусловно, мы выступаем за решение всех вопросов, которые стоят на повестке дня в Ираке между Багдадом и курдами политико-дипломатическими средствами, мирным путем и на основе территориально-политической целостности Ирака, но, безусловно, с соблюдением законных прав и интересов курдского народа", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что Москва поддерживает добрые отношения с Багдадом и имеет достаточно ощутимый объем торгово-экономических отношений с Ираком. Кроме того, у РФ исторически сложились достаточно теплые отношения с иракскими курдами, "и Россия дорожит и тем, и другим", заключил Песков.

9 октября премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, который одновременно является и главнокомандующим, отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением. Ранее иракский премьер заявил, что контроль над спорными территориями (между Ираком и Иракским Курдистаном) будет осуществляться "совместно федеральными и местными силами под руководством центральных властей в Багдаде".

Как передало иракское телевидение, в настоящий момент правительственные силы контролируют "значительную часть провинции Киркук". Как сообщил 16 октября телеканал As-Sumaria, на юге Киркука между отрядами "пешмерга" и правительственными силами были зафиксированы боестолкновения. Источники сообщили, что в других районах также "были слышны звуки спорадических перестрелок". Представитель иракской армии опроверг сообщения о столкновениях.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия объявила, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение региона от Ирака. Против референдума, помимо центральных иракских властей, выступили многие государства, в первую очередь, соседи - Иран и Турция.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум в Иракском Курдистане
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
Ирак Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Друзья и коллеги вспоминают Дмитрия Марьянова
4
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
5
Умер актер Дмитрий Марьянов
6
Дуров намерен обжаловать решение суда о штрафе Telegram
7
Израиль уведомил Россию "в режиме реального времени" об авиаударе в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама