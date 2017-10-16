Песков: РФ выступает за мирное урегулирование ситуации вокруг Иракского Курдистана

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия дорожит отношениями как с Ираком в целом, так и с Иракским Курдистаном, и выступает за мирное, политико-дипломатическое урегулирование ситуации в этом регионе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы выступаем за решение всех вопросов, которые стоят на повестке дня в Ираке между Багдадом и курдами политико-дипломатическими средствами, мирным путем и на основе территориально-политической целостности Ирака, но, безусловно, с соблюдением законных прав и интересов курдского народа", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что Москва поддерживает добрые отношения с Багдадом и имеет достаточно ощутимый объем торгово-экономических отношений с Ираком. Кроме того, у РФ исторически сложились достаточно теплые отношения с иракскими курдами, "и Россия дорожит и тем, и другим", заключил Песков.
9 октября премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, который одновременно является и главнокомандующим, отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением. Ранее иракский премьер заявил, что контроль над спорными территориями (между Ираком и Иракским Курдистаном) будет осуществляться "совместно федеральными и местными силами под руководством центральных властей в Багдаде".
Как передало иракское телевидение, в настоящий момент правительственные силы контролируют "значительную часть провинции Киркук". Как сообщил 16 октября телеканал As-Sumaria, на юге Киркука между отрядами "пешмерга" и правительственными силами были зафиксированы боестолкновения. Источники сообщили, что в других районах также "были слышны звуки спорадических перестрелок". Представитель иракской армии опроверг сообщения о столкновениях.
25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия объявила, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение региона от Ирака. Против референдума, помимо центральных иракских властей, выступили многие государства, в первую очередь, соседи - Иран и Турция.