Делегаты КНДР и Южной Кореи на МПС поздоровались, но не поговорили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Историческая встреча парламентских делегаций КНДР и Южной Кореи на полях проходящей в Санкт-Петербурге ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в понедельник не состоялась. Слабая надежда на то, что стороны все же проведут диалог, исчезла с утра, когда представители КНДР в очередной раз подтвердили, что не намерены встречаться с южными соседями.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попыталась убедить делегатов двух стран пообщаться в Петербурге. Представители Южной Кореи в беседе с председателем Совфеда подтвердили настрой сесть за стол переговоров, а делегаты КНДР оказались не готовы к такому шагу.

По словам Матвиенко, это "можно объяснить тем, что градус недоверия" между двумя странами очень высокий. "Прежде чем говорить о переговорах, надо постараться сформировать условия для них, то есть как-то снизить уровень напряженности и остановить эту эскалацию напряженности с тем, чтобы начать пошагово восстанавливать доверие", - пояснила Матвиенко.

Однако небольшой разговор между представителями двух государств все же состоялся. В кулуарах МПС делегат Южной Кореи поприветствовала коллег из КНДР. "Я просто поздороваться", - пояснила она журналистам. "Да, она подошла познакомиться", - подтвердили в северокорейской делегации. На этом контакты двух стран закончились.

Матвиенко сообщила журналистам, что Совфед продолжит усилия, чтобы убедить Южную Корею и КНДР начать переговоры. По ее словам, встречи с делегациями были непростые, но дружеские, и ресурс парламентской дипломатии еще не исчерпан.

Встреча с Южной Кореей

Во время беседы с председателем Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюном Матвиенко отметила, что Россия придает большое значение сотрудничеству с Сеулом - важным партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Спикер Совфеда также заявила, что РФ резко осуждает действия КНДР по развитию военной ядерной программы.

Глава Совфеда также призвала Сеул снизить военную активность на Корейском полуострове. По ее словам, это создало бы дополнительные предпосылки для того, чтобы требовать от КНДР отказа от ядерной программы.

Чон Се Гюн назвал беседу с главой верхней палаты российского парламента "очень хорошей" и сообщил, что обсудил с ней ситуацию на полуострове. Он также отметил, что Южная Корея рассчитывает на активное развитие политического и экономического сотрудничества с РФ.

Долгий разговор с КНДР

Встреча Матвиенко и вице-спикера парламента КНДР Ан Дон Чхуна длилась втрое больше протокола. Изначально планировалось, что беседа займет примерно 30 минут, однако в результате политики общались почти полтора часа.

Во время беседы Ан Дон Чхун передал Матвиенко заявление Ким Чен Ына, в котором содержалась реакция руководителя страны на заявления президента США Дональда Трампа в ООН. Делегация также заявила, что считает ядерное оружие единственным эффективным средством защиты суверенитета страны.

Матвиенко в свою очередь сообщила, что Россия выступает за возобновление шестисторонних переговоров (РФ, США, КНР, Япония, КНДР и Южная Корея) по ядерной программе КНДР. Она также отметила, что готовящиеся военные учения США и Южной Кореи нагнетают напряженность на Корейском полуострове и будут мешать попыткам разрешить проблемы региона.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и КНДР, и США квалифицируют как межконтинентальные. Совет Безопасности ООН в связи с этим принял две резолюции, касающиеся КНДР и резко ужесточающие режим международных санкций в отношении нее. Кроме того, Пхеньян заявил о возможности проведения вскоре ядерного испытания в Тихом океане, а президент США Трамп пригрозил полным уничтожением КНДР.