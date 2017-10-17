Пушков: позиция ЕС ведет конфликт в Донбассе к заморозке

Оргкомитет этапа КМ конькобежцев в Челябинске получил компенсацию от ISU за отмену турнираСпорт 17 октября, 11:51
Основными соперниками россиян на ЧМ по карате станут команды Литвы, Японии и КазахстанаСпорт 17 октября, 11:44
Памфилова: Навальный сможет баллотироваться после 2028 годаПолитика 17 октября, 11:30
Игнатьев пока не знает, останется ли на посту вице-президента "Торпедо"Спорт 17 октября, 11:24
СКР рассчитывает получить максимальное количество квот на ОИ-2018 в шорт-трекеСпорт 17 октября, 11:22
Дом моды дочери Кадырова перенес показ из-за технических неполадок в парке "Зарядье"Общество 17 октября, 11:17
Минкомсвязь предлагает сократить срок хранения данных по "пакету Яровой"Экономика и бизнес 17 октября, 11:16
ОКР потратил около миллиарда рублей на подготовку сборной к ОИ-2018Спорт 17 октября, 11:16
"Ъ": правительство разберется с проблемами дефицита вагонов для вывоза щебняТранспорт 17 октября, 11:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Занятая Евросоюзом позицией ведет к заморозке конфликта в Донбассе, к этому стремится и Киев. Об этом заявил во вторник председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на круглом столе в ТАСС.
"Мы вступили в новый этап развития минских соглашений, связанный с истечением действия закона об особом статусе Донбасса и его продлением, - сказал он. - Я думаю, что этот этап будет характеризоваться заморозкой конфликта, которая устраивает Киев, устраивает Евросоюз".
Пушков пояснил, что для президента Украины Петра Порошенко продолжение боевых действий в Донбассе выгодно, чтобы поддерживать падающую популярность в преддверии выборов. Евросоюз же не будет пересматривать подход к выполнению минских соглашений, чтобы избежать рисков нового раскола в условиях сложностей, вызванных внутренними проблемами.
"Допускаю, что американцы могут попытаться как-то активизировать этот процесс, - отметил при этом сенатор. - Насколько им это удастся - сейчас сказать сложно, потому что там тоже не склонны идти на правильное чтение минских соглашений".
Пушков добавил, что хотя в таком случае ответственность за заморозку конфликта ляжет на Брюссель и Киев, там попытаются возложить вину за такое развитие событий на Россию.