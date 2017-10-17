Пушков: позиция ЕС ведет конфликт в Донбассе к заморозке

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Занятая Евросоюзом позицией ведет к заморозке конфликта в Донбассе, к этому стремится и Киев. Об этом заявил во вторник председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на круглом столе в ТАСС.

"Мы вступили в новый этап развития минских соглашений, связанный с истечением действия закона об особом статусе Донбасса и его продлением, - сказал он. - Я думаю, что этот этап будет характеризоваться заморозкой конфликта, которая устраивает Киев, устраивает Евросоюз".

Пушков пояснил, что для президента Украины Петра Порошенко продолжение боевых действий в Донбассе выгодно, чтобы поддерживать падающую популярность в преддверии выборов. Евросоюз же не будет пересматривать подход к выполнению минских соглашений, чтобы избежать рисков нового раскола в условиях сложностей, вызванных внутренними проблемами.

"Допускаю, что американцы могут попытаться как-то активизировать этот процесс, - отметил при этом сенатор. - Насколько им это удастся - сейчас сказать сложно, потому что там тоже не склонны идти на правильное чтение минских соглашений".

Пушков добавил, что хотя в таком случае ответственность за заморозку конфликта ляжет на Брюссель и Киев, там попытаются возложить вину за такое развитие событий на Россию.