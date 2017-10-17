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МИД РФ: выборы в Венесуэле наметили компромиссный сценарий выхода из кризиса

Политика
17 октября, 21:09 дата обновления: 17 октября, 21:58 UTC+3

Прошедшие губернаторские выборы "призваны ознаменовать собой новый шаг к консолидации общества", отметили в ведомстве

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Губернаторские выборы в Венесуэле 15 октября позволили наметить компромиссный сценарий выхода из политического кризиса. Об этом во вторник заявили в МИД РФ.

"Исходим из того, что прошедшие выборы, о важности которых столь активно высказывались венесуэльские и зарубежные политики, в том числе настроенные оппозиционно к правительству президента Николаса Мадуро, призваны ознаменовать собой новый шаг к консолидации общества, - сообщили в российском дипведомстве. - Это необходимо для решения стоящих перед страной неотложных экономических и социальных проблем".

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В министерстве отметили, что голосование прошло в целом в спокойной обстановке, явка избирателей составила 61,4%. "Продемонстрирована приверженность населения цивилизованным, в первую очередь электоральным, формам разрешения политических разногласий", - указали там. "На таком фоне отказ оппозиционных сил признавать итоги голосования, призывы к возобновлению уличных протестов и усилению международных санкций несут в себе опасный заряд, - подчеркнули в МИД РФ. - Они могут "сломать" наметившийся компромиссный сценарий, привести к новому витку силового, конфронтационного противостояния".

"Призываем политические силы Венесуэлы воздерживаться от насильственных и провокационных действий, - продолжили в ведомстве. - Крайне необходимо продолжить конструктивный диалог на основе демократических норм и конституционной законности".

В российском внешнеполитическеом ведомстве подчеркнули необходимость активной поддержки инициативы переговоров между правительством и оппозицией, а также призвали "не допускать попытки деструктивного вмешательства извне". "Контрпродуктивность силового и санкционного давления на Венесуэлу очевидна", - заключили в МИД РФ.

Губернаторские выборы в Венесуэле завершились победой кандидатов от Единой социалистической партии. По данным Национального избирательного совета южноамериканской страны, обнародовавшего итоги голосования в 22-х из 23-х штатов, проправительственные кандидаты возглавят 17 регионов, а оппозиция - пять.

 

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