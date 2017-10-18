Путин вместе с экспертами "Валдайского клуба" обсудит тему современных мировых конфликтов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин 19 октября в Сочи примет участие в итоговой пленарной сессии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" под названием "Мир будущего: через столкновение к гармонии". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Общая тема "Валдая" в этом году - "Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?", - напомнили в пресс-службе. "Участники дискуссий в течение четырех дней работы форума обсуждают происходящие в современном мире политические и социальные конфликты, возможности адаптации общества к новым условиям и через анализ современных конфликтов прогнозируют контуры мира будущего", - добавили в Кремле.

В этом году заседание клуба "Валдай" собрало более 130 участников из 33 стран мира. Вместе с главой России на итоговой пленарной сессии выступят бывший президент Афганистана Хамид Карзай, научный директор Норвежского Нобелевского института Асле Тойе, председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма.