Ревенко: участие Собчак в выборах президента РФ может разбавить палитру кандидатов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко считает, что возможное участие телеведущей Ксении Собчак в выборах президента РФ в 2018 году только разбавит палитру кандидатов.

Собчак объявила в среду о выдвижении своей кандидатуры на пост президента. "Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост президента России", - говорится в сообщении на ее предвыборном сайте, адрес которого она разместила на своей странице в Instagram.

"Ксения Собчак, как и любой другой гражданин РФ, обладает пассивным избирательным правом, то есть правом выдвигаться кандидатом на выборы президента РФ. У Ксении Анатольевны Собчак нет никаких ограничений для того, чтобы быть выдвинутой и принять участие в выборах", - заявил ТАСС Ревенко.

"Я считаю, что, чем шире будет палитра на президентских выборах, тем лучше. Ксения Собчак уже давно сформировала свою аудиторию, начиная с работы ведущей в известной телепрограмме "Дом 2", - добавил он.

О выборах

Избирательная кампания по выборам президента официально начнется в период 7-17 декабря, выборы пройдут 18 марта. Съезды партий, на которых будут выдвинуты кандидаты, должны пройти после назначения выборов Советом Федерации в декабре.

Согласно закону "О выборах президента РФ", кандидата на пост главы государства могут выдвигать как парламентские, так и непарламентские партии, однако последним для регистрации кандидата необходимо собрать в его поддержку 100 тыс. подписей избирателей. Гражданин РФ может баллотироваться на пост главы государства как самовыдвиженец, ему для регистрации надо собрать 300 тыс. подписей.

В Центризбиркоме России ранее заявляли, что пока избирательная кампания не назначена, никто не является официальным кандидатом. После объявления начала кампании, ЦИК будет готов рассмотреть в установленном порядке документы всех претендентов на пост главы государства.

Кто уже заявил об участии в выборах

Ранее о намерении участвовать в президентской кампании уже заявили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, политолог, руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов, который планирует выдвинуться от Коммунистической партии социальной справедливости.

Президент России Владимир Путин пока не озвучивал решения об участии в выборах и не говорил о намерении выдвигать свою кандидатуру.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов еще не дал ответа на вопрос, будет ли он представлять компартию на выборах президента, однако заявил, что как руководитель партии должен быть готов к предвыборной гонке. "Единая Россия" и "Справедливая Россия" также пока не сообщили о формате своего участия в президентских выборах.

О желании бороться за пост президента заявляет оппозиционер Алексей Навальный, осужденный на пять лет условно по делу о хищении средств фирмы "Кировлес". В соответствии с нормами российского избирательного законодательства осужденный по тяжкой статье не имеет права участвовать в выборах еще в течение 10 лет после снятия или погашения судимости. Навальный, однако, ссылается на соответствующий пункт Конституции, который он трактует как запрет избирать и быть избранным лишь лицам, находящимся по приговору суда в местах лишения свободы. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила ранее, что у Навального появится возможность участвовать в выборах только после 2028 года.