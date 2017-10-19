Путин: ситуация вокруг КНДР в высшей степени опасна

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Ситуация вокруг КНДР в высшей степени опасна. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам президента, нет точных сведений о том, какими возможностями обладает Пхеньян и неизвестно, можно ли остановить КНДР одним обезоруживающим ударом. "Ситуация опасная, - сказал президент. - Кто знает, где и что у северокорейцев запрятано, и смогут ли одним ударом все сразу поразить", - заметил он.

Путин выразил сомнение, что превентивный удар по Пхеньяну может быть однозначно успешным. "Поэтому есть только один путь - договориться. Относиться с уважением к этой стране. Какую роль может сыграть Россия? Посредническую, в данном случае", - сказал президент.

Он напомнил, что РФ уже предложила ряд трехсторонних проектов для работы с КНДР и Республикой Корея, которые включают в себя, в том числе, строительство железных дорог и трудопроводного транспорта.