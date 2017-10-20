Лавров считает, что формат переговоров о ядерном разоружении надо расширять

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сомневается в целесообразности новых переговоров по сокращению ядерных арсеналов исключительно в двустороннем формате РФ и США. Об этом он заявил в пятницу, выступая на Московской конференции по нераспространению.

"Я убежден, что двусторонний диалог между Россией и США по стратегической стабильности продолжится, но также убежден, что весьма сомнительно представить себе ситуацию, когда новый, гипотетический пока еще, потенциальный, виртуальный раунд переговоров о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов состоялся бы только в двустороннем формате", - сказал он.