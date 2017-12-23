Медведев признался в особых чувствах от того, что крымчане будут выбирать президента

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев признался, что испытывает особые чувства от того, что жители Крыма впервые примут участие в выборах президента РФ в 2018 году.

"Впереди у нас самое ответственное время - выборы президента нашей страны. Они назначены на 18 марта - день возвращения Крыма и Севастополя в состав России, - отметил он, выступая на съезде партии. - Все мы, уверен, испытываем особые чувства, потому что впервые за последние годы жители Крыма примут участие в выборах и не просто в выборах, а в выборах президента нашей страны".

"Тогда, в 2014 году, мы убедились, что в единстве - сила нашего народа, - подчеркнул глава кабмина. - Что только вместе мы можем преодолеть любые трудности. И воплотить в жизнь самые смелые мечты".

"Каждый день на своем месте - в школах, в университетах, на заводах или в офисах - все вместе мы создаем наше будущее, - заявил он. - Каждый день, честно и добросовестно выполняя свою работу, мы продвигаемся вперед. Продвигаемся на километры построенных дорог, на сотни новых школ и детских садов, на десятки тысяч квартир, на миллионы тонн урожая. И получаем голоса поддержки".

"Единая Россия" не просто политическая сила. Мы - партия, которая представляет всю страну, - сказал председатель партии. - Мы работаем для всех граждан нашей страны. Мы едины в стремлении сделать Россию успешной и процветающей. Едины в желании лучшего будущего для наших детей".

Медведев напомнил, что 9 сентября 2018 года в России пройдет единый день голосования в 46 регионах. "Мы обязаны показать достойный результат, - потребовал он. - Подтвердить свое право на политическое лидерство. И, конечно, вновь заявить о себе как о ведущей политической силе нашей страны".

В завершение выступления премьер поздравил всех участников съезда с наступающим Новым годом и Рождеством. "Пусть 2018 год станет удачным для всех нас, для всей нашей большой, нашей великой страны!" - пожелал он.

"Удачи вам, Владимир Владимирович!" - сказал Медведев, обращаясь к Путину.