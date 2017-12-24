Володин: решение сирийского вопроса доказало возможность совместной борьбы с терроризмом

ИСЛАМАБАД, 24 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Кукин, Алексей Голубкин/. Операция российских вооруженных сил в Сирии, а также сотрудничество России, Ирана и Турции в вопросе стабилизации ситуации в регионе, доказали возможность успешной борьбы с терроризмом. Об этом заявил в воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на первой региональной межпарламентской конференции, посвященной вопросам безопасности и борьбы с терроризмом. В ней принимают участие главы парламентов Афганистана, Пакистана, Ирана, Турции, Китая и России.

"Успешная борьба с терроризмом возможна. Это доказала операция российских вооруженных сил в Сирии и прогресс, достигнутый в рамках дипломатических усилий России, Ирана и Турции при урегулировании сирийского конфликта", - сказал он. По словам Володина, важнейшим условием такого успеха является многосторонний формат - "широкое международное сотрудничество, вовлечение всех сторон, заинтересованных в стабилизации положения в кризисных регионах".

"Именно в Сирии был сделан первый шаг к созданию по-настоящему эффективных международных механизмов искоренения терроризма, без двойных стандартов и на основе строгого соблюдения международного права, - уверен спикер Госдумы. - В этой связи хочу подчеркнуть роль глав наших государств - президента России Владимира Путина, президента Ирана Хасана Роухани и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - в этом урегулировании".

Тем не менее, отметил Володин, после разгрома "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии рассеянные группы террористов начали проникать в Афганистан, Пакистан, страны Юго-Восточной Азии и Европы. В этой связи он обратил внимание на необходимость выработать механизмы по совместному контролю передвижения террористов через границы.

Сближение законодательств

Также Володин заявил, что борьба с терроризмом возможна только совместными усилиями и требует конкретных действий, в том числе и по сближению законодательств. По его словам, сегодняшняя встреча важна для поиска путей укрепления региональной безопасности и борьбы с терроризмом, который представляет угрозу для всего мира, всех народов и религий, всего человечества.

"Наше неоспоримое преимущество в борьбе с этим злом - единство. В борьбе с терроризмом необходимы конкретные совместные законодательные действия", - сказал Володин.

Он выразил уверенность, что от развития ситуации на Ближнем Востоке и в Южной Азии "напрямую зависит безопасность миллионов людей далеко за пределами этих регионов - России, Восточной Азии, Европы, Соединенных Штатов Америки".

Перед открытием конференции делегации всех стран-участниц встретились с президентом Пакистана Мамнуном Хуссейном.

Улучшение качества жизни

Улучшение качества жизни простых людей является одной из ключевых мер по борьбе с терроризмом. Такое мнение высказал в воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин на первой региональной межпарламентской конференции, посвященной вопросам безопасности и борьбы с терроризмом, в которой принимают участие главы парламентов Афганистана, Пакистана, Ирана, Турции, Китая и России.

"Нам необходимо понимать, что одним из ключевых факторов, подпитывающих террор и насилие, является низкое качество жизни. Поэтому повышение благосостояния наших граждан, движение к общему процветанию через взаимовыгодное сотрудничество, интеграционные процессы - наша общая цель, которая отвечает задаче борьбы с терроризмом", - сказал он.

В этой связи, уверен Володин, особое значение имеет реализация крупных транспортных и энергетических проектов, направленных на дальнейшее укрепление региональных связей и коммуникаций. "Такие проекты - ключ к освоению территорий, оживлению экономической и инвестиционной активности - и, как следствие, повышению благосостояния граждан всех стран", - подчеркнул он.