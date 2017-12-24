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Володин призвал мировые СМИ сдержанно подходить к освещению террористической деятельности

Политика
24 декабря, 11:11 дата обновления: 24 декабря, 13:31 UTC+3

Спикер Госдумы выступил также за принятие в рамках ООН концепции "добровольных контртеррористических ограничений СМИ и официальных лиц"

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ИСЛАМАБАД, 24 декабря. /ТАСС/. СМИ должны проявлять сдержанность в вопросе подачи информации, так как это может спровоцировать экстремистские настроения в обществе. Об этом в воскресенье в ходе первой региональной межпарламентской конференции, посвященной вопросам безопасности и борьбы с терроризмом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В форуме принимают участие главы парламентов Афганистана, Пакистана, Ирана, Турции, Китая и России.

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По его словам, террористам невозможно нанести поражение на идеологическом фронте без создания в обществе атмосферы неприятия идей экстремизма. Именно поэтому еще одним "шагом в этом направлении могло бы стать принятие в рамках ООН концепции "добровольных контртеррористических ограничений СМИ и официальных лиц".

"Она [концепция] предполагает сдержанность СМИ в вопросе информационного нагнетания, способного спровоцировать экстремистские настроения в обществе", - пояснил он, также указав на важность привлечения к этой работе институтов гражданского общества, религиозных лидеров и экспертного сообщества.

Председатель нижней палаты парламента России в качестве примера привел успешный опыт по созданию соответствующей законодательной базы в РФ, которая позволяет осуществлять досудебную блокировку в интернете ресурсов, пропагандирующих терроризм.

Борьба с "цветными революциями"

Кроме того, Володин заявил, что противодействие "цветным революциям" надо обсуждать на межпарламентском уровне.

"На межпарламентском уровне было бы правильно обсудить вопрос о противодействии так называемым "цветным революциям". Они часто начинаются с вмешательства во внутренние дела государств", - сказал Володин. 

Володин отметил, что такая практика "требует серьезной парламентской оценки и реагирования".

"Военная помощь" или "оккупация"

Володин призвал парламентариев не путать понятия "военная помощь", которая оказывается стране по просьбе ее правительства, с понятием "оккупация". Ранее делегат от Пакистана поставил в один ряд действия США на Ближнем Востоке и присутствие Советского Союза в Афганистане, охарактеризовав их как оккупация.

"Хочется, чтобы мои коллеги подчеркнули разницу между оказанием военной помощи и оккупацией. Военная помощь оказывается по просьбе законного правительства, оккупация не предусматривает таких обращений, как вы знаете", - обратил внимание парламентариев Володин.

"Когда мы с вами начинаем бросать камни в историю, это не служит доверию и не улучшает отношения", - добавил спикер Госдумы, отметив необходимость создания единого понятийного аппарата, чтобы избегать в будущем двойных стандартов.

По его словам, события, имевшие место в Ираке и Ливии, происходят отнюдь не по приглашению законно избранной власти, а вопреки решениям народа. А ведь именно народ и выбирает правительство своей страны. "Это называется оккупация. А когда есть обращение законно избранных правительств - это военная помощь", - подчеркнул Володин.

Взаимодействие парламентариев

Большая делегация парламентариев из РФ вместе с представителями бизнес-сообщества планируют посетить Иран в следующем году. Об этом заявил в воскресенье спикер Госдумы на встрече с главой меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.

"Мы готовим поездку в Иран с большой делегацией. К этой поездке большую заинтересованность проявляет российский бизнес", - сказал он.

В свою очередь Лариджани повторно пригласил председателя нижней палаты российского парламента принять участие 16-17 января 2018 года в конференции парламентариев исламских стран, которая пройдет в Тегеране. Володин поблагодарил за приглашение, выразив сожаление, что не сможет лично присутствовать на конференции. Однако он заверил, что российская делегация обязательно примет участие в форуме.

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