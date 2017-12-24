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Захарова: МИД РФ регулярно добивается от Госдепа США доступа на изъятую дипсобственность

Политика
24 декабря, 18:12 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 24, декабря. /ТАСС

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, говорить о перспективах судебного разбирательства пока нельзя

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. МИД России регулярно посылает запросы в Госдеп США касательно предоставления доступа на изъятую американскими властями дипсобственность РФ в Вашингтоне, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Об этом в воскресенье сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в интервью программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

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"Раз в месяц точно, несколько раз в месяц идут запросы в Госдеп относительно предоставления права на посещение. Госдеп отвечает отказами. Эта нотная переписка ведется. Прорабатывается юридический аспект как реализация поручений президента на этом направлении", - сказала она.

Отвечая на вопрос о перспективах судебного разбирательства, Захарова отметила, что данная информация будет обнародована, когда появится возможность. "Пока, учитывая тонкости этого процесса, публично о нем говорить нельзя. Все впереди", - сказала она.

2 сентября власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, которое Москва арендует. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом. Москва расценила захват российской дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала власти США немедленно вернуть эти объекты.

Президент России Владимир Путин, выступая 5 сентября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне (Китай), заявил, что данное решение США - "явное нарушение имущественных прав российской стороны", и дал поручение МИД России задействовать судебные процедуры применительно к противоправным действиям Вашингтона.

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Ситуация с российской дипсобственностью в США
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