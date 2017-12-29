РФ считает выборы в Либерии важным шагом по стабилизации в этой стране

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. В Москве считают итоги президентских выборов в Либерии важным шагом на пути к стабилизации в этой африканской стране. Об этом заявили 29 декабря в МИД РФ.

В Либерии состоялся второй тур президентских выборов, согласно предварительным данным Национальной избирательной комиссии, победу одержал лидер "Коалиции за демократические перемены" Джордж Веа. "По оценкам иностранных и либерийских наблюдателей, выборы прошли в мирной и спокойной обстановке. Серьезных нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления либерийских граждан, не отмечено", - указали в министерстве.

"Считаем успешное проведение президентских выборов в Либерии важным шагом в продвижении этой страны по пути стабильного социально-политического развития", - заявили в МИД РФ.

Бывший футболист Джордж Веа начал футбольную карьеру в 1985 году, а завершил в 2003 году. Он выступал за "Монако", французские "Пари Сен-Жермен" и "Марсель", итальянский "Милан", английский "Челси", становился чемпионом Франции, трехкратным обладателем Кубка Франции, двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка Англии. В 1995 году первым среди африканских футболистов завоевал "Золотой мяч" - награду лучшему игроку в Европе по версии журнала France Football. В том же году признан лучшим игроком 1995 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), трижды становился лучшим игроком года в Африке.

После завершения спортивной карьеры Веа сосредоточился на общественной и политической деятельности в своей стране. В 2004 году бывший футболист основал политическую партию "Конгресс за демократические перемены".