Футболист Джордж Веа стал лидером первого тура выборов президента Либерии

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Известный в прошлом футболист Джордж Веа по итогам прошедшего 10 октября голосования занял первое место среди кандидатов на пост президента Либерии. Окончательные результаты первого тура в четверг разместила на своем сайте избирательная комиссия западноафриканской страны.
За Веа проголосовали почти 600 тыс. избирателей, или 38,4%. Из 15 графств он одержал победу в 11, в четырех южных графствах набрал абсолютное большинство голосов. За его главного соперника вице-президента страны Джозефа Боакая, с которым Веа теперь должен встретиться во втором туре, было подано 28,8% бюллетеней.
Адвокат Чарльз Брумскин и бывший полевой командир эпохи гражданской войны Принс Джонсон заняли, соответственно, третье и четвертое места, получив 9,6% и 8,2%. Всего в первом туре приняли участие 20 кандидатов, из которых 14 набрали менее 1% голосов. Явка на выборах, по данным избиркома, составила 75,2%. Согласно либерийскому законодательству, президент избирается в паре с вице- президентом сроком на шесть лет и может быть переизбран еще один раз. Второй тур выборов должен состояться в ноябре.
На парламентских выборах, проходивших одновременно с выборами президента, возглавляемая Веа "Коалиция за демократические перемены", также добилась успеха, проведя в Палату представителей 21 депутата. Правящая Партия единства, возглавляемая действующим президентом Эллен Джонсон-Серлиф получила 18 мандатов. Всего в нижней палате парламента Либерии заседают 73 депутата, избираемых в своих округах на мажоритарной основе.
Джордж Веа запомнился выступлениями за клубы "Милан" (Италия) и "Челси" (Великобритания), в 1995 году признавался игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), лучшим футболистом Европы (премия "Золотой мяч") и лучшим африканским футболистом года. После завершения спортивной карьеры занялся гуманитарной и политической деятельностью. В 2005 году баллотировался на президентских выборах, уступив Джонсон-Серлиф во втором туре, набрав 40,6% голосов. Кандидатом в вице-президенты, избирающимся в паре с Веа, является Джуэл Говард, бывшая супруга экс-президента Чарльза Тейлора, осужденного Специальным судом по Сьерра-Леоне за военные преступления, совершенные во время гражданской войны в соседней стране.
Джозеф Боакай, с 2006 года занимающий пост вице- президента Либерии, баллотируется от Партии единства. Он считается преемником первой избранной в Африке женщины- президента и в своей предвыборной агитации активно опирается на достижения предыдущей администрации. При этом сама Джонсон-Серлиф дистанцируется от поддержки кого-либо из кандидатов.