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РФ будет учитывать развертывание в Японии системы ПРО при своем военном планировании

Политика
30 декабря, 11:37 дата обновления: 30 декабря, 11:54 UTC+3

МИД РФ призвал Токио еще раз подумать над тем, что его действия нарушают Договор о ракетах средней и меньшей дальности

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Противоракетный комплекс «Пэтриот» на военной базе Йокота

Противоракетный комплекс «Пэтриот» на военной базе Йокота

© AP Photo/Eugene Hoshiko

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия учтет в своем военном планировании размещение в Японии наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО), заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что в Москве обратили внимание на заявление МИД Японии, который утверждает, что противоракетная система, разворачиваемая на территории этой страны, будет управляться из Токио и не несет угрозы России и другим соседним странам.

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США считают, что переброска комплексов ПРО в Японию не станет нарушением ДРСМД

"Всем, однако, хорошо известно, что Япония давно втянута в создание азиатского сегмента глобальной системы ПРО США. Еще в 2006 году подписано американо-японское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области противоракетной обороны. В соответствии с ним ведутся совместные разработки противоракет новейшего поколения. То есть технически и функционально развертываемые на японской территории комплексы идентичны американским", - приводятся в сообщении на сайте МИД РФ слова Рябкова.

"Тот факт, что аналогичные комплексы могут теперь появиться и на восточных рубежах России, создает для нас новую ситуацию, которую мы, разумеется, не можем не учитывать в нашем военном планировании. Еще раз призываем японских коллег взвесить, в их ли интересах становиться соучастниками нарушения ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности)", - отметил замглавы МИД РФ.

По словам Рябкова, противоракеты, которые будут использоваться в комплексах на территории Японии, идентичны тем, что способны запускать как ракеты-перехватчики, так и ударные крылатые ракеты среднего и меньшего радиуса действия. "США размещают их на своих военных базах в Румынии и Польше, то есть вблизи нашей западной границы, вразрез с Договором о РСМД от 1987 года, запрещающим появление таких установок на суше", - отметил замминистра.

Aegis Ashore

Правительство Японии 19 декабря приняло решение о размещении на севере и юго-западе главного острова страны Хонсю ориентировочно в 2023 году двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore, которые, как заверяет Токио, должны обезопасить страну от ударов баллистических и, возможно, крылатых ракет. Эти установки будут закуплены в США и обойдутся примерно в 100 млрд иен (около $889 млн) каждая.

Как ранее предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, переброска в Японию наземных комплексов ПРО Aegis Ashore негативно повлияет на отношения Москвы и Токио, включая диалог по проблеме мирного договора. Представитель МИД обратила внимание, что комплексы оснащаются универсальными пусковыми установками, которые способны применять и ударное вооружение. По ее словам, это станет нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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Рябков, Сергей Алексеевич Захарова, Мария Владимировна
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