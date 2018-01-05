ЦИК с начала избирательной кампании получил менее 10 жалоб на нарушения

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Центризбирком России с момента официального начала президентской избирательной кампании, стартовавшей 18 декабря, получил менее десяти жалоб и сообщений о возможных нарушениях. Об этом сообщила 5 января журналистам секретарь ЦИК Майя Гришина.

"В целом меньше десятка", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС о количестве поступивших жалоб.

Избирательная кампания по выборам президента официально началась 18 декабря, когда было опубликовано постановление Совета Федерации о назначении выборов. Выборы президента состоятся 18 марта.