Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦИК с начала избирательной кампании получил менее 10 жалоб на нарушения

Политика
5 января, 18:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Избирательная кампания началась 18 декабря после публикации постановления Совета Федерации о назначении выборов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Центризбирком России с момента официального начала президентской избирательной кампании, стартовавшей 18 декабря, получил менее десяти жалоб и сообщений о возможных нарушениях. Об этом сообщила 5 января журналистам секретарь ЦИК Майя Гришина.

Смотрите также
Презентация обновленных комплексов обработки избирательных бюллетеней

Избирательные участки и комиссии на выборах президента РФ. Досье

"В целом меньше десятка", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС о количестве поступивших жалоб.

Избирательная кампания по выборам президента официально началась 18 декабря, когда было опубликовано постановление Совета Федерации о назначении выборов. Выборы президента состоятся 18 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Гришина, Майя Владимировна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белоруссия закроет свое генконсульство в Одессе
2
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
3
Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией
4
В 16 городах России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
5
Рубль подешевел в начале торгов на Московской бирже
6
В МИД Ирана назвали заседание СБ ООН по протестам промахом американской внешней политики
7
Пентагон опубликовал видеозапись сопровождения ВВС США российских Су-30
Темы дня
Новости партнеров
Реклама