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Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО

Политика
6 января, 11:42 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 6, января. /ТАСС

Бывший президент СССР выразил уверенность в том, что ДРСМД, СНВ-III и ДНЯО - "это составляющие одной единой системы"

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Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Ядерные державы не должны забывать, какие обязательства по построению мира без ядерного оружия лежит на них в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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Такое мнение в опубликованном в субботу интервью японскому агентству Kyodo выразил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

"Нельзя забывать, какие обязательства по движению к миру без ядерного оружия лежат на ядерных державах в рамках ДНЯО", - подчеркнул Горбачев. Он также выразил уверенность в том, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) и ДНЯО - "это составляющие одной единой системы". "И если не будет доставать хотя бы одной из этих частей, вся система может рухнуть. Я надеюсь, что у лидеров России и США хватит мудрости для того, чтобы не допустить этого", - отметил Горбачев.

Михаил Горбачев, который, по данным Kyodo, в настоящее время проходит курс лечения от неназванной болезни, также рассказал, что в будущем хотел бы посетить Японию.

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