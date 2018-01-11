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Боевики обстреляли позиции сирийских войск в Восточной Гуте

Политика
11 января, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

В российском Центре по примирению враждующих сторон также сообщили, что отдельные нарушения режима тишины в течение суток происходили в провинции Идлиб и городе Дамаск

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Вооруженные формирования сирийской оппозиции в течение суток обстреляли из минометов позиции республиканской гвардии Сирии в зоне деэскалации "Восточная Гута", отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий фиксировались в провинции Идлиб и городе Дамаске. Об этом сообщили в четверг в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

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"В зоне деэскалации "Восточная Гута" боевиками вооруженных формирований оппозиции и террористических группировок из минометов обстреляны позиции сирийской республиканской гвардии в районе Мухайям-аль-Вафедин. Ответный огонь не открывался", - говорится в сообщении.

Кроме того, отдельные нарушения режима тишины в течение суток происходили в провинции Идлиб и городе Дамаск, отметили в Центре.

Российские военные доставили продукты питания и предметы личной гигиены общим весом более 2,5 т жителям населенного пункта Маалюля провинции Риф Дамаск. Там же в рамках акции "Юнармия России - детям Сирии!" рюкзаки со школьными принадлежностями и одежду, собранные юнармейцами, получили 197 детей. По информации ЦПВС, за сутки российские военные врачи оказали помощь 106 жителям Сирии, в том числе 35 детям.

Кроме того, специалисты Центра обеспечили прибытие гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа, куда были доставлены продукты и хозяйственные принадлежности весом 240 т. "За сутки в свои дома вернулись 234 человека, в том числе в провинции Дейр-эз-Зор - 201, в провинции Алеппо - 20, в провинции Хомс - 13 человек", - добавили в Центре по примирению сторон.

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