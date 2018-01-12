Захарова о введении биоконтроля на границе с РФ: Киев не нашел, как лучше потратить деньги

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала введение Киевом нового порядка въезда российских граждан на Украину с 1 января 2018 года

Она напомнила, что с 1 января 2018 года для граждан России Государственной пограничной службой Украины вводится обязательная фиксация биометрических данных, в том числе сканирование отпечатков пальцев. "Видимо, появились [у властей Украины] дополнительные средства, которые не нашлись, куда на Украине применить, то есть все остальные вопросы решили, а вот без отпечатков российских пальцев жизнь не мила", - сообщила она в пятницу на брифинге в российском дипведомстве.

"По информации украинских властей, данная процедура будет осуществляться в пунктах пропуска через государственную границу на линии паспортного контроля, в транспортных средствах заграничного следования, в местах стоянки транспортных средств заграничного следования, в служебных помещениях Государственной пограничной службы Украины, вне пунктов пропуска в местах для проведения контроля лиц, в специально определенных зонах контроля на территории морских, речных портов, рыболовецких предприятий, причалах, пристанях", - информировала дипломат.

По словам официального представителя МИД России, "от фиксации биометрических данных освобождаются: глава государства и правительства, члены парламентских и правительственных делегаций, технический персонал, обслуживающий такие делегации, лица, не достигшие 18-летнего возраста, туристы, которые осуществляют круиз, члены экипажей военных кораблей, самолетов, которые в установленном порядке прибыли на Украину, лица, входящие в состав экипажей невоенных судов, лица, входящие в состав экипажей гражданских воздушных судов международных авиалиний, бригад поездов международного сообщения, в случае пребывания в аэропортах или на вокзалах, станциях, указанных в расписании движения, главы дипломатических представительств и консульских учреждений, члены дипломатического персонала, консульские должностные лица, административно-технический и обслуживающий персонал дипломатических представительств и консульских учреждений, работники аппарата военных атташе и торговых представительств, члены их семей, родители, которые находятся на содержании указанных лиц, работники органов иностранных дел, которые прибыли на Украину по служебным делам и имеют дипломатический и служебный паспорт, а также члены их семей, должностные лица международных организаций, прибывших на Украину по служебным делам, работники представительств таких организаций на Украине, а также работники представительств государственных и международных организаций, имеющих штаб-квартиру на Украине и в соответствии с установленными документами указанных организаций или соответствующих международных договоров, пользующихся дипломатическими привилегиями и иммунитетами, а также члены их семей".

При этом Захарова обратила внимание, что "в случае отказа от сканирования отпечатков пальцев с такими лицами проводится контроль "второй линии", по результатам которого принимается решение о пропуске или непропуске через государственную границу".