Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова о введении биоконтроля на границе с РФ: Киев не нашел, как лучше потратить деньги

Политика
12 января, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Обязательная фиксация биометрических данных, в том числе дактилоскопия, обязательна для россиян при въезде на Украину с 1 января 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала введение Киевом нового порядка въезда российских граждан на Украину с 1 января 2018 года

Она напомнила, что с 1 января 2018 года для граждан России Государственной пограничной службой Украины вводится обязательная фиксация биометрических данных, в том числе сканирование отпечатков пальцев. "Видимо, появились [у властей Украины] дополнительные средства, которые не нашлись, куда на Украине применить, то есть все остальные вопросы решили, а вот без отпечатков российских пальцев жизнь не мила", - сообщила она в пятницу на брифинге в российском дипведомстве.

Смотрите также

Погранслужба Украины: почти 15,5 тыс. россиян прошли биоконтроль на границе с 1 января

Первые 500 россиян прошли новую процедуру биометрического контроля на украинской границе

Киев вводит биоконтроль за въездом иностранцев из "группы риска", в том числе россиян

"По информации украинских властей, данная процедура будет осуществляться в пунктах пропуска через государственную границу на линии паспортного контроля, в транспортных средствах заграничного следования, в местах стоянки транспортных средств заграничного следования, в служебных помещениях Государственной пограничной службы Украины, вне пунктов пропуска в местах для проведения контроля лиц, в специально определенных зонах контроля на территории морских, речных портов, рыболовецких предприятий, причалах, пристанях", - информировала дипломат.

По словам официального представителя МИД России, "от фиксации биометрических данных освобождаются: глава государства и правительства, члены парламентских и правительственных делегаций, технический персонал, обслуживающий такие делегации, лица, не достигшие 18-летнего возраста, туристы, которые осуществляют круиз, члены экипажей военных кораблей, самолетов, которые в установленном порядке прибыли на Украину, лица, входящие в состав экипажей невоенных судов, лица, входящие в состав экипажей гражданских воздушных судов международных авиалиний, бригад поездов международного сообщения, в случае пребывания в аэропортах или на вокзалах, станциях, указанных в расписании движения, главы дипломатических представительств и консульских учреждений, члены дипломатического персонала, консульские должностные лица, административно-технический и обслуживающий персонал дипломатических представительств и консульских учреждений, работники аппарата военных атташе и торговых представительств, члены их семей, родители, которые находятся на содержании указанных лиц, работники органов иностранных дел, которые прибыли на Украину по служебным делам и имеют дипломатический и служебный паспорт, а также члены их семей, должностные лица международных организаций, прибывших на Украину по служебным делам, работники представительств таких организаций на Украине, а также работники представительств государственных и международных организаций, имеющих штаб-квартиру на Украине и в соответствии с установленными документами указанных организаций или соответствующих международных договоров, пользующихся дипломатическими привилегиями и иммунитетами, а также члены их семей".

При этом Захарова обратила внимание, что "в случае отказа от сканирования отпечатков пальцев с такими лицами проводится контроль "второй линии", по результатам которого принимается решение о пропуске или непропуске через государственную границу".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
"Ъ": частные инвесторы купили в России электростанции для майнинга криптовалют
3
Мэрия Москвы допустила надстройку верхних этажей в 46 столичных домах
4
Путин: РФ готова передать Украине десятки военных кораблей и самолетов
5
В МВД опровергли информацию о "заминированном" поезде в Белгородской области
6
Неотразимый удар секретной "Булавы"
7
Путин решит, как ответить на новый санкционный список США, когда он будет принят
Темы дня
Новости партнеров
Реклама