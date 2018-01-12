Захарова назвала требование США о регистрации RIA Global как иноагента дискриминацией

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Требование правительства США к партнеру агентства Sputnik - компании RIA Global - зарегистрироваться в качестве иностранного агентства является дискриминацией и противоречит нормам международного права о свободе слова. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобные меры абсолютно неприемлемы, - сказала Захарова. - Мы однозначно расцениваем данные шаги в качестве проявления откровенной дискриминации в отношении наших средств массовой информации и в целом наступления на свободу слова, не говоря уже о том, что они полностью противоречат основополагающим нормам международного права в области обеспечения равного доступа к информации для всех и свободного выражения мнений".

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что подобные действия фактически блокируют работу российских СМИ в США. "Хотелось бы четко обозначить: подобная мера - не безобидная формальность, как это могут попытаться преподнести или как это кому-то может показаться, - отметила дипломат. - Фактически она блокирует работу наших средств массовой информации в Соединенных Штатах Америки, в чем мы уже успели убедиться на примере RT, когда журналистов лишили аккредитации в Конгрессе. Данные шаги дополняются еще и тем, что у сотрудников российских средств массовой информации отзывают визы, выдворяют из страны, и, более того, подвергают давлению со стороны иностранных спецслужб".

Кроме того, Захарова констатировала, что "Вашингтон не собирается пересматривать свою политику, направленную на нагнетание антироссийской истерии, атмосферы конфронтации". "Вместо этого разворачивается очередной виток кампании по зачистке информационного пространства, - сказала она, и напомнила, что такого рода действия западных государств напоминают о глобальном противостоянии Запада и стран социалистического лагеря в прошлом. "Мы считали, что эту страницу в истории западных государств уже давно перевернули, но это не так, лекала прошлого активно задействуются", - заключила она.

Ранее ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Вашингтоне сообщал, что 10 января стало известно о требовании министерства юстиции США в отношении производящей контент для агентства Sputnik компании RIA Global, что она сможет продолжить работу, только если зарегистрируется в качестве иностранного агента. Минюст США в документе, датированном 5 января, утверждает, что компания занимается "политической деятельностью в США в интересах Международного информационного агентства "Россия сегодня". После регистрации RIA Global, как отмечается, сможет продолжить работу, но эфиры нужно будет сопровождать уведомлением о статусе иностранного агента.

Ранее в США в список иноагентов был внесен телеканал RT America, в то время как к другим иностранным СМИ, среди которых британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, таких требований с американской стороны не предъявляется.