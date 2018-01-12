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Клинцевич посоветовал Киеву учиться способности искать компромисс у лидера КНДР

Политика
12 января, 21:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности также заявил, что нынешняя украинская власть абсолютно не воспринимает нормальный человеческий язык

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Украинским властям стоит поучиться у Ким Чен Ына способности идти на компромисс и договариваться. Такое мнение зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказал в связи с заявлением премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о возвращении Россией Крыма вместе с военной техникой.

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По словам сенатора, нынешняя украинская власть абсолютно не воспринимает нормальный человеческий язык. "Ответив подобным образом на позитивное предложение президента России, которое открывало реальные возможности для нормализации российско-украинских отношениях в других сферах, киевский режим в очередной раз подтвердил свою полною неадекватность. Мы совершенно справедливо жестко критикуем КНДР за пуски ракет. Но в смысле способности искать компромиссы, договариваться Северная Корея даст 100 очков вперед Киеву. Думаю, что президенту Украины Петру Порошенко не мешало бы съездить в Пхеньян, в гости к Ким Чен Ыну - поучиться", - сказал в пятницу журналистам Клинцевич.

Ранее премьер-министр Украины Гройсман дал понять, что Киев не готов согласиться на возврат украинской военной техники из Крыма в том виде, как это предложила Москва, а предлагает вместе с флотом вернуть Крым.

В четверг президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она в плачевном состоянии. Глава государства также отметил, что Россия не против, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боеприпасов в Крыму.

Позднее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что вопрос о передаче Украине из Крыма ее военной техники требует "очень тщательного изучения" и решение будет приниматься на уровне "высшего политического руководства государства". В свою очередь пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заверила, что внешнеполитическое ведомство "прорабатывает" этот вопрос.

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Персоны
Ким Чен Ын Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович Гройсман, Владимир Борисович
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