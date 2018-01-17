ЦИК решил, какие иностранные СМИ смогут работать на выборах-2018 на участках в посольствах

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Иностранные журналисты смогут присутствовать в помещениях для голосования, открытых на выборах президента РФ в марте в дипломатических представительствах России за границей, если они входят в пул соответствующего посольства. Это следует из порядка аккредитации журналистов на выборы президента РФ, принятого в среду на заседании Центризбиркома.

Согласно документу, "в помещениях для голосования избирательных участков, образованных в дипломатических представительствах РФ, на выборах президента вправе присутствовать представители СМИ, аккредитованные в соответствии с порядком, а также представители иностранных СМИ, входящих в пул соответствующего дипломатического представительства". Кроме того, такое право имеют корреспонденты российских СМИ, работающие в зарубежных корпунктах "на основании существующего порядка в соответствующем дипломатическом представительстве".

Российские СМИ смогут подавать заявки на аккредитацию в ЦИК России в период, который начинается за 55 дней до дня голосования (21 января) и оканчивается за 10 дней до дня голосования (7 марта). В региональные избиркомы заявки можно подавать также с 21 января и до 14 марта. Аккредитация, полученная в ЦИК, будет действовать на любом избирательном участке в стране, а удостоверения, выданные региональным избиркомом, - только на территории данного субъекта.

Сотрудники СМИ для работы в день выборов президента 18 марта на избирательных участках должны будут получать отдельную аккредитацию в Центризбиркоме или региональной комиссии, а годовая аккредитация, полученная перед единым днем голосования 10 сентября 2017 года, действовать не будет. Как пояснила секретарь ЦИК Майя Гришина, после выборов президента полученная к 10 сентября годовая аккредитация продолжит действовать на региональных и местных выборах, а в июне начнется аккредитация к единому дню голосования 9 сентября.

Аккредитацию могут получить журналисты, работающие в зарегистрированном СМИ по трудовому или гражданско-правовому договору, заключенному не менее чем за два месяца до назначения выборов. Аккредитация дает право посещать избирательные участки во время голосования и присутствовать при подсчете голосов. Также у аккредитованных журналистов есть право присутствовать при досрочном голосовании и при проведении повторного голосования.

Поправки, обязывающие журналистов получать аккредитацию для работы на избирательных участках, были внесены в законодательство в 2016 году. Впервые эта норма применялась в единый день голосования 18 сентября, когда проходили выборы в Госдуму. До этого любой журналист мог свободно приходить на избирательный участок, имея при себе редакционное удостоверение. Этим нередко пользовались организации, осуществляющие наблюдение за выборами, они направляли наблюдателей в качестве журналистов зарегистрированного СМИ.