Лавров: США обвиняют РФ в несоблюдении санкций против КНДР, не приводя ни единого факта

ООН, 19 января. /ТАСС/. США, обвиняя Россию в несоблюдении санкций против КНДР, просит "доверять им", однако сами не приводят ни единого доказательства нарушения санкционного режима Россией. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров

"Если говорят наши американские коллеги, что мы не сотрудничаем, мы говорим, что мы сотрудничаем, и просим предъявить любые факты, которые подтверждали бы наличие каких-то погрешностей на нашей стороне", - сказал он.

"Мы помним, как один из наших любимых актеров Арнольд Шварценеггер говорил всегда "trust me" и тоже без фактов, - пошутил Лавров. - Давайте тогда по этому принципу работать, я думаю, что у нас мало что получится, если будет следовать таким вот правилам".

Глава МИД РФ напомнил, что при Совете Безопасности ООН создан специальный комитет для рассмотрения любых жалоб. "Но если в этот комитет не поступают конкретные жалобы, значит, конкретных фактов нет, я больше ничего не могу сказать", - заключил он.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил журналистам, что Россия не выполняет все санкции, введенные в отношении КНДР на уровне ООН, в частности те, что касаются поставок топлива. Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters выступил с утверждением о том, что Россия "совсем не помогает" в разрешении ситуации с КНДР. Более того, по его мнению, Москва якобы "нивелирует" то, что делает Пекин.