Трамп заявил, что РФ "совсем не помогает" с разрешением ситуации вокруг КНДР

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия "совсем не помогает" в разрешении ситуации вокруг КНДР. Такую точку зрения американский лидер выразил в среду в интервью агентству Reuters.

"Россия совсем не помогает нам с Северной Кореей. То, с чем помогает нам Китай, Россия нивелирует. Иначе говоря, Россия перекрывает то, что делает Китай", - утверждал глава государства.

Трамп считает, что Путин может сделать многое в контексте разрешения ситуации с КНДР, однако отношения между Вашингтоном и Москвой сейчас на низком уровне.

"Он может сделать многое, - сказал Трамп, имея в виду российского лидера. - Однако, к сожалению, у нас почти нет отношений с Россией, и в некоторых случаях, вероятно, Россия дает [Пхеньяну] то, что Китай забирает. В итоге результаты не такие хорошие, какими они могли бы быть".

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября 2017 года, когда Пхеньян осуществил очередной ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. В ответ на это СБ ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР.