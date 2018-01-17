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РФ и Китай преследуют ту же цель по КНДР, что и США, утверждает Госдеп

Международная панорама
17 января, 0:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, января. /ТАСС

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал министерскую встречу в Ванкувере по КНДР вредной

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ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Все страны, одобрившие резолюции Совета Безопасности ООН против КНДР, преследуют одну и ту же цель вне зависимости от отношения к министерской встрече в Ванкувере. С таким утверждением выступила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

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МИД КНР одобрил высказывания Лаврова о министерской встрече в Ванкувере

Во вторник в канадском Ванкувере проходит встреча глав МИД ряда стран по ситуации на Корейском полуострове, на которой председательствуют Канада и США. В переговорах принимают участие министры иностранных дел государств, большинство из которых были союзниками в Корейской войне и выступали против КНДР. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал встречу в Ванкувере по КНДР вредной, а также опроверг утверждения о ее поддержке со стороны Москвы.

"Россия и Китай могут называть встречу так, как им угодно. Вполне очевидно, что оба эти государства подписались под тремя единогласно принятыми резолюциями Совета Безопасности ООН. И Китай, и Россия разделяют нашу цель, которая заключается в денуклеаризации Корейского полуострова. Они, также как США или другие страны, не хотят видеть, как [лидер КНДР] Ким Чен Ын разрабатывает ядерное оружие", - сказала Науэрт.

"Мы все на одной стороне. Они [РФ и КНР] на встрече не были и могут называть ее как угодно", - подытожила представитель американского внешнеполитического ведомства.

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