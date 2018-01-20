Аксенов: референдум 1991 года об автономии Крыма подготовил почву для воссоединения с РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Референдум 20 января 1991 года, в ходе которого большинство жителей Крыма высказались за восстановление автономии в составе СССР, подготовил почву для воссоединения полуострова с Россией, считает глава республики Сергей Аксенов. Ежегодно после вхождения региона в состав России в марте 2014 года, дату 20 января здесь отмечают как День Республики Крым.

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"Статус автономии помог подготовить почву для Крымской весны и обеспечить правовую безупречность воссоединения с Россией. Январский референдум 1991 года можно по праву назвать прологом к этому историческому событию, к возрождению нашей республики и нашей великой страны", - привели слова Аксенова в его пресс-службе.

По его словам, референдум 1991 года, был, по сути, "голосованием за Россию". "Именно стремление к единству с исторической родиной являлось главной движущей силой референдума. К сожалению, результаты свободного и демократического волеизъявления крымчан были проигнорированы не только Украиной, но и тогдашним руководством России. Однако даже ограниченный автономный статус нашей республики позволил Крыму на протяжении многих лет противостоять насильственной украинизации, сохранять межнациональный мир, бороться с попытками пересмотра истории, укреплять наши связи с Россией", - отметил глава региона.

Воссоединение Крыма с Россией, уверен Аксенов, "стало символом формирования многополярного мира, в основе которого лежит сила права, а не право сильного, свобода и справедливость для всех народов". "Первый шаг на этом пути был сделан 20 января 1991 года... Этот праздник напоминает нам о том большом и сложном пути, который мы прошли вместе. Вся история воссозданной 27 лет назад Крымской автономии - это история нашего возвращения домой, в Россию", - указал он.

Решение о проведении референдума было принято 12 ноября 1990 года на внеочередной сессии крымского областного Совета народных депутатов. На голосование был вынесен вопрос: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?". Право голоса имели более 1,77 млн крымчан, всего в референдуме приняли участие 1,441 млн человек (81,3%), включая жителей Севастополя. Положительно ответили 1,34 млн человек (93,26%).

Однако 12 февраля 1991 года Верховный совет Украинской ССР принял закон о восстановлении Крымской АССР в составе УССР. Через четыре месяца соответствующие изменения были внесены в конституцию УССР 1978 года, и Крымская область была преобразована в Крымскую АССР.