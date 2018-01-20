Замглавы МИД РФ: делегация КНДР может посетить Москву до начала Олимпийских игр

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в интервью ТАСС не исключил возможность визита делегации КНДР в Москву до начала Олимпийских игр в Пхёнчхане для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня.

"Я не исключаю проведения контактов с делегацией из Пхеньяна по межмидовским каналам в Москве до начала Олимпийских игр", - сообщил дипломат.

"В ходе консультаций, которые могут состояться на уровне директоров профильных департаментов министерств иностранных дел, будут обсуждаться в основном двусторонние вопросы", - подчеркнул Моргулов.

Представительные делегации РФ и КНДР неоднократно совершали двусторонние визиты. Так, в декабре прошлого года, Пхеньян посетила делегация Министерства обороны России во главе с заместителем начальника Национального центра управления обороной РФ Виктором Калгановым.