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Замглавы МИД РФ: делегация КНДР может посетить Москву до начала Олимпийских игр

Политика
20 января, 13:08 UTC+3 МОСКВА 20, января. /ТАСС

Игорь Моргулов сообщил, что в ходе консультаций будут обсуждаться в основном двусторонние вопросы

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в интервью ТАСС не исключил возможность визита делегации КНДР в Москву до начала Олимпийских игр в Пхёнчхане для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня.

"Я не исключаю проведения контактов с делегацией из Пхеньяна по межмидовским каналам в Москве до начала Олимпийских игр", - сообщил дипломат.

"В ходе консультаций, которые могут состояться на уровне директоров профильных департаментов министерств иностранных дел, будут обсуждаться в основном двусторонние вопросы", - подчеркнул Моргулов.

Представительные делегации РФ и КНДР неоднократно совершали двусторонние визиты. Так, в декабре прошлого года, Пхеньян посетила делегация Министерства обороны России во главе с заместителем начальника Национального центра управления обороной РФ Виктором Калгановым.

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Темы
Олимпиада-2018 Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Моргулов, Игорь Владимирович
Страны
КНДР Россия Республика Корея
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