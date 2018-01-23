Путин обсудит с президентом Аргентины двусторонние и международные проблемы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Аргентины Маурисио Макри проведут 23 января переговоры для обсуждения двусторонних и международных проблем, сообщили в пресс-службе Кремля. Их результатом станет подписание совместного заявления.

Это первый официальный визит аргентинского лидера в Россию. В поездке в Москву его будут сопровождать министр иностранных дел республики Хорхе Фори и секретарь по стратегическим вопросам Фульвио Помпео. Россия станет первой остановкой в международном турне президента Аргентины, который планирует также принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и посетить Францию, где у него запланирована встреча с президентом республики Эмманюэлем Макроном.

Как пояснили в Кремле, "стороны планируют обсудить вопросы развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по актуальным темам международной повестки дня". "По итогам переговоров президенты России и Аргентины подпишут совместное заявление и сделают заявления для СМИ", - отметили в пресс-службе главы российского государства.

История контактов

Для Путина и Макри это не первый личный контакт. Главы двух стран впервые встретились в сентябре 2016 года в Китае на полях саммита "двадцатки". Тогда аргентинский лидер высказался в пользу активизации сотрудничества с РФ, в частности в энергетике. В ноябре прошлого года президенты общались по телефону. Путин выразил Макри слова поддержки в связи с пропажей в Атлантическом океане аргентинской подводной лодки San Juan и предложил помощь в поисково-спасательных работах.

В своем предрождественском послании президент РФ подтвердил "готовность к продолжению совместной работы по наращиванию российско-аргентинского сотрудничества в различных сферах - как на двусторонней основе, так и в рамках Группы двадцати, деятельность которой, по мнению Путина, "получит активное развитие под аргентинским председательством".

Ранее в интервью ТАСС посол Аргентины в Москве Рикардо Лагорио в интервью ТАСС сообщил, что предстоящий визит аргентинского лидера в Россию свидетельствует о высоком уровне отношений между двумя странами, которые, по его словам, можно охарактеризовать как стратегическое партнерство. Хотя визит будет кратким, как отметил дипломат, важны его контекст и атмосфера. "Пройдет очень важная встреча наших президентов. Она придаст новый импульс всеобъемлющему стратегическому партнерству России и Аргентины", - уверен он.

Лагорио заметил, что предстоящая встреча откроет большую программу обмена взаимными визитами в 2018 году. Мауриио Макри, в частности, планирует посетить чемпионат мира по футболу в июне в Москве, а в конце ноября президента России ждут на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Перспективы в энергетике и АПК

Аргентина - один из ведущих торгово-экономических партнеров России в латиноамериканском регионе. Согласно данным, которые приводит аргентинская газета La Nacion, в 2016 году эта страна по объемам торговли с Россией в сравнении с государствами Латинской Америки уступила только Бразилии и Эквадору. Бизнес РФ интересуют возможности, которые предлагает Аргентина с точки зрения ядерной энергетики, гидроэнергетики и горнодобывающей промышленности, в частности природного газа и лития.

Как заявил руководитель Россельхознадзора и один из председателей Российско-аргентинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Сергей Данкверт, выступая на заседании Совета предпринимателей Россия - Аргентина в Буэнос-Айресе в ноябре прошлого года, в 2017 году товарооборот между странами продемонстрировал рост и должен был достигнуть по итогам года $1 млрд. По подсчетам аргентинских властей, за 11 месяцев прошлого года экспорт из Аргентины в Россию составил $480 млн, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Аргентинская сторона неоднократно заявляла, что видит широкие возможности для развития сотрудничества с Россией и заинтересована в ее участии в инфраструктурных проектах на территории южноамериканской республики. Также изучается возможность взаимодействия в сфере энергетики, космоса, разработки полезных ископаемых и других областях. В апреле 2015 года Аргентина и Россия подписали заявление об установлении между странами всеобъемлющего стратегического партнерства. Тогда же ВЭБ, ОАО "Интер РАО" и аргентинские заинтересованные ведомства подписали протокол о намерениях по реализации многоцелевого проекта строительства ГЭС Chihuido I с общим объемом инвестиций порядка $2 млрд, а ПАО "Газпром" и Национальная Государственная корпорация нефтегазовых месторождений Аргентины также договорились о сотрудничестве.

Перспективы в ВТС

Как рассказал аргентинский посол Рикардо Лагорио, "по итогам встречи будет подготовлена совместная политическая декларация", которая, по его словам, будет "большой и содержательной". Он не стал раскрывать суть готовящегося документа, однако отметил, что в нем должно быть упоминание о сотрудничестве в военно-технической сфере.

"Вопросы военно-технического сотрудничества рассматриваются постоянно, однако некоторые моменты не стоит обсуждать публично, - указал он при этом. - Работа идет на соответствующих уровнях. Не думаю, что кто-то назовет вам конкретные даты, но дело даже не в точном расписании. Это [ВТС] процесс, который проводят наши правительства, и когда он завершится, мы будем действовать соответствующим образом".

Посол пояснил, что сейчас в Аргентине продолжается процесс реструктуризации армии, после которого власти страны определятся, какие именно образцы вооружений им нужны, исходя из потребностей вооруженных сил и бюджетных возможностей. "Но сводить военно-техническое сотрудничество только к покупке или продаже вооружений нельзя, это более широкий вопрос, - продолжил он. - Например, то, что вы сделали в ситуации, когда пропала наша подводная лодка, - это четкий знак, который мы высоко ценим".