Россия разъясняет сирийской оппозиции цели Конгресса в Сочи

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Нынешний дипломатический понедельник в сирийском урегулировании, по сути, начался в субботу. 20 января страны-гаранты перемирия в Сирии - Россия, Иран и Турция согласовали списки участников Конгресса сирийского национального диалога 29-30 января, остается разослать приглашения как сирийцам, так и внешним игрокам.

Однако не все приглашаемые озвучили четкую готовность прибыть на форум. В этой связи российская сторона продолжает разъяснять цели и задачи сочинского Конгресса. В Москве находится делегация объединенной сирийской оппозиции (Сирийского комитета по переговорам) во главе с Насром аль-Харири, оппозиционеры провели встречи с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Без вмешательства

Константин Косачев заявил, что Россия не вмешивается в процесс внутриполитического урегулирования в Сирии и уважает право народа на определение судьбы своей страны. "Россию часто пытаются обвинить, что мы занимаем во внутрисирийском конфликте какую-то сторону. Это не так. Мы решительно занимаем сторону только в одном вопросе - в вопросе подавления очагов терроризма на территории Сирии", - сказал он.

По словам аль-Харири, оппозиции до конца не ясны цели созываемого мероприятия. Позднее на прямой вопрос журналистов прибудет ли делегация в Сочи он отметил, что данная тема еще обсуждается. "Мы все еще обсуждаем это. Мы хотим иметь всю информацию - об участницах, о повестке и целях, - сказал он. - К сожалению, к настоящему моменту у нас нет понимания этого".

В ходе беседы российский сенатор обратил внимание, что Конгресс не является какой-то альтернативой женевскому процессу, как полагают представители комитета по переговорам.

Собеседники выразили заинтересованность в продолжении контактов. "Мы не хотели бы, чтобы наш визит был первым и последним, - продолжил аль-Харири. - Рассчитываем на продолжение работы в этом формате".

Рассуждая о перспективах политического процесса, он заявил, что России должна быть отведена центральная роль в данном деле, призвал искать общие полезные идеи. Кроме того, представитель оппозиционного комитета вновь озвучил тезис о неудаче последнего раунда межсирийских консультаций в Женеве из-за неготовности правительства серьезно обсуждать выполнение резолюции СБ ООН 2254.

Цели и задачи Сочи

После встречи в Совфеде оппозиционеры отправились в особняк МИД. Сергей Лавров подробно разъяснил суть предстоящего форума, главной целью которого "является эффективность женевского процесса". "Рассчитываем, что все те, кто имеет какое-то влияние на различные группы оппозиции, поможет обеспечить по-настоящему инклюзивный характер межсирийского диалога", - сказал министр. В этой связи на Конгресс приглашаются все основные региональные и внешние игроки.

При этом Москва отмечает контрпродуктивность попыток поставить под сомнение искренность российских усилий.

Оппозиционер же говорил о том, что женевский формат застопорился, о важности выполнения резолюции 2254 и, конечно, о Сочи. "Последний раунд Женевы отличался неясностью, и сейчас сирийский народ получает различные послания, я имею в виду в том числе бомбардировки позиций, - утверждал он. - Все это привело к тому, что десятки сторон уже выразили свой публичный отказ от участия в Конгрессе в Сочи. Поэтому комитет не примет итоговое решение по поводу российской инициативы, пока не получит официальную и точную информацию об этом мероприятии, пока не проконсультируется с основными международными партнерами".

Помехи урегулирования

Ответное выступление аль-Харири оказалось в два раза длиннее речи Лаврова. Помимо этого глава делегации предложил выработать новый общественный договор для борьбы с терроризмом и отметил, что астанинские договоренности в некоторых районах зон деэскалации Сирии не работают.

Сергей Лавров взял на себя "церемонию закрытия" протокола. "Что касается Конгресса сирийского национального диалога, то я услышал вопросы, на которые вы хотели бы получить ответы, - сказал Лавров. - В ходе сегодняшних переговоров мы эти ответы обязательно дадим".

Глава МИД РФ назвал причину невыполнения астанинских решений в зонах деэскалации в Идлибе и Восточной Гуте: в данных районах "прекрасно себя чувствует "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в РФ террористическая организация). "Если бы проблема с "ан-Нусрой" была решена, если бы против нее был создан по настоящему единый фронт, включая коалицию США, то, уверен, что гуманитарная ситуация в Идлибе и Восточной Гуте была другая, во много раз лучше", - подчеркнул глава МИД РФ.

Между тем МИД РФ открыл в понедельник аккредитацию на Конгресс. Желающих осветить мероприятие журналистов доставят в Сочи бесплатным чартером.